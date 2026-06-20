skandal koji se ne zaboravlja

skandal koji se ne zaboravlja

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Svetska prvenstva su tokom istorije donela neke od najvećih fudbalskih priča, ali malo koja je izazvala toliko kontroverzi kao skandal koji je pred Mundijal 1998. godine uzdrmao reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država.

U centru pažnje našao se tadašnji kapiten nacionalnog tima Džon Harks, jedan od najpoznatijih američkih fudbalera tog vremena. Samo nekoliko meseci pred početak Svetskog prvenstva u Francuskoj, selektor Stiv Sempson doneo je šokantnu odluku i precrtao kapitena sa spiska putnika za Mundijal.

1/4 Vidi galeriju Džon Harkes Foto: CHRIS TROTMAN / Getty images / Profimedia, Bildbyrån / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Jürgen Fromme / AFP / Profimedia

Zvanično objašnjenje nikada nije bilo do kraja jasno, pa je odluka izazvala buru među navijačima i medijima. Mnogi su smatrali da je izostavljanje kapitena velika greška, posebno jer je Harks godinama bio jedan od lidera reprezentacije.

Međutim, prava istina izašla je na videlo tek godinama kasnije...

Naime, kako su otkrili američki mediji, Harks je navodno imao aferu sa suprugom svog saigrača Erika Vinalde. Vest je izazvala potpuni haos unutar reprezentacije i ozbiljno narušila atmosferu u svlačionici pred najvažnije takmičenje.

Kasnije je i sam Sempson potvrdio da je upravo taj događaj bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je odlučio da odstrani kapitena iz tima. Smatrao je da reprezentacija ne može da funkcioniše ukoliko jedan od lidera ekipe izgubi poverenje saigrača. Ironično, reprezentacija SAD je na Mundijalu u Francuskoj doživela potpuni debakl. Amerikanci su izgubili sve tri utakmice u grupi i završili takmičenje među najlošijim ekipama turnira.

Iako je tokom karijere ostvario brojne uspehe, Džon Harks je zauvek ostao upamćen kao glavni akter jednog od najvećih ljubavnih i fudbalskih skandala u istoriji Svetskih prvenstava. Više od dve decenije kasnije, ova priča i dalje se prepričava kao dokaz da događaji van terena ponekad mogu da promene sudbinu čitave reprezentacije.

Reprezentacija SAD je na Mundijalu u Francuskoj 1998. godine bila smeštena u Grupu F, zajedno sa selekcijama Jugoslavije, Nemačke i Irana.

Amerikanci su takmičenje završili na poslednjem mestu u grupi bez osvojenog boda. Izgubili su sve tri utakmice: od Nemačke 2:0, od Irana 2:1 i od Jugoslavije 1:0, čime su rano završili svoje učešće na turniru.

U istoj grupi, Nemačka je zauzela prvo mesto, Jugoslavija je prošla kao drugoplasirana, dok je Iran ostvario jednu od najvećih pobeda u svojoj istoriji savladavši SAD u direktnom duelu.

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