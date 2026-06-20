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Pričao je o tome Džošua Kimih, a sada je potvrda stigla i od selektora Julijana Nagelsmana.

Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Zanimalo je jednu novinarku kako je selektor reprezentacije Nemačke Julijan Nagelsman doživeo tu situaciju.

“Videli smo anakondu… Šalim se, bila je mala zmija, ali mi volimo sve životinje", rekao je nasmejani Nagelsman na konferenciji pred meč sa Obalom Slonovače u Torontu koji je zakazan za 22 časa.

Kamp Nemačke se nalazi u Severnoj Karolini.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir