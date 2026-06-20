Pričao je o tome Džošua Kimih, a sada je potvrda stigla i od selektora Julijana Nagelsmana .

“Videli smo anakondu… Šalim se, bila je mala zmija, ali mi volimo sve životinje", rekao je nasmejani Nagelsman na konferenciji pred meč sa Obalom Slonovače u Torontu koji je zakazan za 22 časa.