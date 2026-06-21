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Fudbalski savez Belgije saopštio je danas da će Žeremi Doku propustiti utakmicu protiv Irana na Svetskom prvenstvu zbog bolesti.

Doku je započeo prvi meč Belgije na Svetskom prvenstvu protiv Egipta i igrao do 86. minuta te utakmice koja je završena nerešeno 1:1.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Sijetla Foto: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

Igrač Mančester sitija je navodno imao problema sa disanjem.

Doku je poslednjih dana bio u centru pažnje nakon što je novinarima rekao da planira da na kratko napusti tim zbog rođenja deteta.

Utakmica drugog kola Grupe G između Belgije i Irana igra se u nedelju od 21.00 u Los Anđelesu.