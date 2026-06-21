Slušaj vest

Fudbalski savez Belgije saopštio je danas da će Žeremi Doku propustiti utakmicu protiv Irana na Svetskom prvenstvu zbog bolesti.

Doku je započeo prvi meč Belgije na Svetskom prvenstvu protiv Egipta i igrao do 86. minuta te utakmice koja je završena nerešeno 1:1.

Foto galerija iz Sijetla Foto: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

 Igrač Mančester sitija je navodno imao problema sa disanjem.

Doku je poslednjih dana bio u centru pažnje nakon što je novinarima rekao da planira da na kratko napusti tim zbog rođenja deteta.

Utakmica drugog kola Grupe G između Belgije i Irana igra se u nedelju od 21.00 u Los Anđelesu.

Ne propustiteFIFA WC 2026VELIKI SKANDAL DRMA MUNDIJAL! Selektor Egipta optužio Brazilca da ih je oštetio, a onda krenuo ka njemu! Salah smirivao strasti
Hosam Hasan, Mundijal 2026
FIFA WC 2026BRAZIL MOŽE DA ODAHNE! Otkriven stepen povrede Rafinje!
profimedia-1111482574.jpg
FIFA WC 2026DA LI ĆEMO PONOVO GLEDATI FARSU NA MUNDIJALU? Nesvakidašnja situacija pred poslednje kolo grupne faze. ovaj rezultat garantuje prolaz dva tima
Turska - Paragvaj
FIFA WC 2026RADE BOGDANOVIĆ BRUTALNO ISPROZIVAO TURSKU: Ti nisi druže bio spreman da igraš ovde
Rade Bogdanović, Mundijal 2026
FIFA WC 2026NA KRAJU UVEK POBEDE NEMCI: "Panceri" bili na kolenima, a onda u dubokoj nadoknadi preko rezervista okrenuli protiv "Slonova"
Mundijal 2026, Nemačka, Obala Slonovače

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir