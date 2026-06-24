Meksikanac Anhel i Amerikanka Blondi privlače veliku pažnju na svakom koraku tokom Svetskog prvenstva.
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OVO JE NAJNEOBIČNIJI LJUBAVNI PAR NA MUNDIJALU: Kad se oni pojave, niko ne gleda u teren zbog jednog detalja
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Anhel je influenser, a Blondi (pravo ime Stefani) je manekenka.
Blondi i Anhel, najneobičniji ljubavni par na Mundijalu 2026 Foto: Instagram / Angelmunecoo
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Međutim, ono što upada u oči je velika razlika u visini. Anhel je visok 170 cm, a Blondi 198 cm.
Par je izgradio veliku imperiju na društvenim mrežama, fokusirajući se na humoru i svakodnevnim situacijama u njihovoj vezi, baziranoj upravo na razlici u visini.
Redovno posećuju fudbalske utakmice, pa i one tokom Mundijala.
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