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Anhel je influenser, a Blondi (pravo ime Stefani) je manekenka.

Blondi i Anhel, najneobičniji ljubavni par na Mundijalu 2026 Foto: Instagram / Angelmunecoo

 Međutim, ono što upada u oči je velika razlika u visini. Anhel je visok 170 cm, a Blondi 198 cm.

Par je izgradio veliku imperiju na društvenim mrežama, fokusirajući se na humoru i svakodnevnim situacijama u njihovoj vezi, baziranoj upravo na razlici u visini.

Redovno posećuju fudbalske utakmice, pa i one tokom Mundijala.

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Atmosfera u Portugalu tokom Mundijala Izvor: Kurir