Francuski fudbaler je hit u Evropi, u Bajernu je odigrao sezonu karijere, a potom nastavio da blista i na Mundijalu u dresu Francuske, otuda i logično što ga brojni mediji, u periodu velikih seoba igrača, "sele" u najveći klub Evrope.

- Kao odgovor na pisanja u raznim medijima u vezi sa navodnim interesovanjem našeg kluba za igrača Bajern Minhena Olisea, Real Madrid želi da saopšti da nije imao nikakav direktan ili indirektan kontakt sa gorepomenutim igračem, njegovim predstavnicima ili bilo kim u njegovoj pratnji. Real Madrid takođe želi da istakne odličan odnos koji održava sa Bajern Minhenom, sa kojim deli dugu istoriju međusobnog poštovanja i saradnje, i žali zbog širenja spekulacija koje ne odgovaraju stvarnosti. Oba kluba su uvek održavala odnos zasnovan na poverenju i međusobnom poštovanju, što se, između ostalog, ogleda u zajedničkom uverenju da svako potencijalno interesovanje za igrača koji pripada drugom klubu mora prvo biti rešeno između samih klubova, u skladu sa principima institucionalne lojalnosti koji su istorijski upravljali odnosom između Bajern Minhena i Real Madrida - stoji u saopštenju.