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Dijego Armando Maradona jedno je najkolosalnijih imena u istoriji fudbala.

1/6 Vidi galeriju Dijego Maradona Foto: Hakan AkgÃ¼n / AFP / Profimedia, Eurokinissi / Zuma Press / Profimedia, Saeed KHAN / AFP / Profimedia

Dijego je učestvovao na četiri Svetska prvenstva - 1982., 1986., 1990. i 1994. godine.

Svakako, vrhunac je bio Mundijal u Meksiku 1986. godine, kada je Maradona kao kapiten predvodio Argentinu do krova sveta. Postigao je tada pet golova i imao pet asistencija. Četvrtfinalna utakmica protiv Engleske postala je kultna zbog dva kontrasta: ozloglašene "Božje ruke", kao i "Gola veka" koji je usledio koji minut kasnije kada je izveo zapanjujući dribling od 60 metara pored petorice fudbalera Engleske.

Maradona i Argentina su četiri godine kasnije, uprkos brojnim povredama, stigli do finala.

Njegova karijera na Mundijalima se završila na kontroverzan način 1994. godine kada je posle samo dve utakmice, pao na doping testu.

Uprkos burnim trenucima koji i nisu baš u skladu sa sportskim načelima, nesumljivo je da su briljantna igra i nenadmašni dribling, uvrstili njegovo ime među najslavnije fudbalske legende.

A kako je živeo i razmišljao Maradona pripremajući se za Mundijale, podsetio nas je stari video snimak. Dijego je živeo vojničkim režimom u tom periodu, dizao se svaki dan u isto vreme, obavio jutarnju rutinu završno sa brijanjem, a onda bi od devet sati naporno trenirao. Razne vežbe trajale su čak tri sata.