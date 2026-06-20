Turska je porazom od Paragvaja već posle drugog kola izgubila šanse da se nađe u nokaut fazi, iako su po mnogima važili za favorite iz senke.

"Redovno idu kući u poslednje vreme. Imaju kvalitetne individualce koji igraju u vrhunskim klubovima. Moram da kažem da je Miroslav Vjetrović rekao da će ovako proći i da je Montela selektor tanak. Kada ideš na Sveetsko prvenstvo i hoćeš nešto, ako nije Karlo Anćeloti, ne vodi Italijana, osuđen si na propast. Oni su kvalitetna fudbalska zemlja koja puno ulaže. Grehota od Boga da ne idu dalje, proći će dalje neki koji ne mogu ni cipele da im čiste. Jaki su individualno, loš kao kolektiv...", rekao je Bogdanović u studiju "RTS-a".