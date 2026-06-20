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Fudbalska reprezentacija Turske najneprijatnije je iznenađenje u dosadašnjem toku Svetskog prvenstva.

Turska je porazom od Paragvaja već posle drugog kola izgubila šanse da se nađe u nokaut fazi, iako su po mnogima važili za favorite iz senke.

Turska - Paragvaj Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 Debakl na Mundijalu nije mogao da prođe bez komentara Radeta Bogdanovića.

"Redovno idu kući u poslednje vreme. Imaju kvalitetne individualce koji igraju u vrhunskim klubovima. Moram da kažem da je Miroslav Vjetrović rekao da će ovako proći i da je Montela selektor tanak. Kada ideš na Sveetsko prvenstvo i hoćeš nešto, ako nije Karlo Anćeloti, ne vodi Italijana, osuđen si na propast. Oni su kvalitetna fudbalska zemlja koja puno ulaže. Grehota od Boga da ne idu dalje, proći će dalje neki koji ne mogu ni cipele da im čiste. Jaki su individualno, loš kao kolektiv...", rekao je Bogdanović u studiju "RTS-a".

Paragvajci su gol dali na samom početku meča, tačnije posle samo 65 sekundi.

"Kad primiš gol u prvom minutu, ti nisi druže bio spreman da igraš ovde. Ni na školskom dvorištu ne možeš da primiš gol u prvom minutu", dodao je Bogdanović.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir