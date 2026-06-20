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SAD su sa dve pobede protiv Paragvaja i Australije obezbedile ne samo plasman u nokaut fazu već i prvo mesto u grupi.

1/9 Vidi galeriju Turska - Paragvaj Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Turska je prva reprezentacija koja je eliminisana sa Mundijala, upravo zbog poraza od Australije i Paragvaja i lošijeg međusobnog skora od obe ekipe.

Međutim zanimljivo je u borbi za drugo mesto. a o tome će direktno odlučivati međusobni duel Australije i Paragvaja. Oba tima trenutno imaju po tri osvojena boda, što znači da pobednik ide na drugu poziciju, dok će poraženi završiti kao trećeplasirani.





Пласман обезедио

Пласман обезедио Sofascore

Ipak, situacija je daleko od jednostavne. Ekipa koja izgubi vrlo verovatno ostaje bez plasmana u nokaut fazu, jer je gotovo nemoguće da sa tri boda bude među osam najboljih trećeplasiranih selekcija. Sa druge strane, četiri boda gotovo sigurno garantuju prolaz dalje.

To praktično znači da bi remi u njihovom međusobnom duelu u Santa Klari, u petak u 4:00 po našem vremenu, poslao obe selekcije u nokaut fazu.

U tom scenariju, Australija bi zauzela drugo mesto u grupi, dok bi Paragvaj završio kao treći, ali bi obe reprezentacije sa tih pozicija prošle u narednu fazu takmičenja.