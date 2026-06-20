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Na tribinama Mundijala očekuje se prava parada lepote, a među najpoznatijim partnerkama nemačkih asova izdvajaju se influenserke, manekenke i uspešne poslovne žene koje imaju stotine hiljada pratilaca na društvenim mrežama.

Jedna od najpoznatijih je svakako Sofija Haverc, supruga nemačkog napadača Kai Haverc. Atraktivna plavuša i influenserka godinama je uz zvezdu Arsenala, a par se venčao 2024. godine. Prošle godine dobili su i prvo dete, a Sofija redovno oduševljava fotografijama sa putovanja i luksuznog života.

Sofija Haverc
Sofija Haverc Foto: PrintscreenInstagram

Veliku pažnju privlači i Kendis Bruk, dugogodišnja partnerka Leroja Sanea. Američka manekenka važi za jednu od najatraktivnijih žena fudbalera na turniru, a godinama je među najfotografisanijim lepoticama na utakmicama nemačke reprezentacije.

Kendis Bruk
Kendis Bruk Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Tu je i Lina Kimih, supruga kapitena Džoše Kimih. Iako se retko eksponira u javnosti, mnogi je smatraju jednom od najlepših žena među partnerkama nemačkih reprezentativaca. Lina i Kimih su u braku od 2022. godine i imaju veliku porodicu, zbog čega važe za jedan od najskladnijih parova nemačkog fudbala.

Lina Kimih
Lina Kimih Foto: PrintscreenInstagram

Posebnu pažnju poslednjih meseci privlači i Ajlija Mohamed, devojka mlade zvezde Florijana Virca. Atraktivna influenserka često se pojavljuje uz vezistu Liverpula, a nemački mediji pišu da mu je bila najveća podrška tokom teških trenutaka u karijeri.

Ajlija Mohamed
Ajlija Mohamed Foto: PrintscreenInstagram

Na listi najlepših partnerki nalaze se i Matea Fišer, dugogodišnja devojka Leon Gorecka, kao i Anika Nojer, supruga legendarnog golmana Manuel Nojer i bivša rukometašica.

Matea Fišer
Matea Fišer Foto: Peter Schatz / Alamy / Profimedia

Jedno je sigurno duel Nemačke i Obale Slonovače neće doneti spektakl samo na terenu. Ako je suditi po fotografijama koje poslednjih dana kruže društvenim mrežama, nemačke lepotice spremne su da tribine Mundijala pretvore u modnu pistu i ozbiljno zaprete da zasene i same fudbalske zvezde.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir