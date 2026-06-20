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Brazil strepi za Rafinju! Jedan od najvažnijih igrača selekcije doživeo je povredu tokom utakmice drugog kola Mundijala protiv Haitija, a prve informacije izazvale su veliku zabrinutost među navijačima Karioka.

Fudbalski savez Brazila saopštio je da je Rafinja osetio bol u zadnjoj loži desne noge i da je odmah započeo proces oporavka. Ipak, iz tabora reprezentacije za sada ne žele da izlaze sa konkretnim prognozama dok ne budu obavljeni dodatni pregledi.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Haiti, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Selektor Karlo Anćeloti pokušao je da smiri situaciju, istakavši da stručni štab još nema jasnu sliku o stanju igračeve tetive. Podršku saigraču pružio je i Vinisijus, koji je izrazio nadu da će Rafinja ostati uz ekipu do kraja turnira.

Međutim, dok iz reprezentacije stižu oprezne poruke, pojedini mediji prenose znatno pesimističnije informacije. Katalonski portal "Ara" navodi da bi moglo da se radi o obnovljenoj povredi koja ga je mučila tokom sezone, odnosno o puknuću mišićnih vlakana. Ukoliko se te tvrdnje pokažu tačnim, za Rafinju bi Mundijal praktično mogao da bude završen.

Konačna odluka biće doneta nakon dodatnih medicinskih pregleda, ali u brazilskom taboru vlada velika zabrinutost. Situacija dodatno dobija na težini zbog činjenice da ni Nejmar, koji se na spisku našao uprkos problemima sa povredom, u prva dva kola nije odigrao nijedan minut.

Pred Brazilom su sada dani neizvesnosti, a navijači sa nestrpljenjem očekuju rezultate pregleda koji će pokazati da li će Rafinja moći da nastavi takmičenje ili je za njega Svetsko prvenstvo završeno.

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