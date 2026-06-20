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Po dva gola za Holandiju postigli su Brobi koji je pogađao u 5 i 17. minutu, kao i Gakpo u 47 i 54. minutu. Peti pogodak postigao je rezervista Samervil u 89. minutu.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Hjustona Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Počasni pogodak za Švedsku postigao je Elanga u 59. minutu.

Holandija je trenutno prva u grupi sa četiri boda, dok je Švedska ostala na tri.

U drugom meču ove grupe sastaju se Tunis i Japan (06.00).

Holandija je pružila sjajnu partiju, ali ipak selektor Ronald Kuman nije bio u potpunosti zadovoljan.

Holandija je u prvom kolu remizirala sa Japanom (2:2), pa je pobeda protiv Švedske imala dodatni značaj.

"Naravno da nam je ova pobeda bila potrebna. Želite da pobedite svaku utakmicu, a posebno da turnir otvorite trijumfom jer vam to donosi mir. Posle remija sa Japanom postojao je dodatni pritisak da dobijemo ovaj meč. U suprotnom biste sve morali da rešavate u poslednjem kolu, a to nije situacija koju želite", objasnio je selektor Holandije.

Iako je njegov tim postigao čak pet golova, Kuman smatra da još ima prostora za napredak.

"Rezultat je odličan, ali bilo je dovoljno situacija za koje možemo da kažemo da moraju bolje. Kada to ispravimo, onda možemo da govorimo o potpuno odigranoj utakmici. Ovaj meč je bio veoma blizu toga".

Kao najveći problem izdvojio je reakciju ekipe na promene u igri protivnika.

"Uprkos pobedi od 5:1, videli smo nekoliko trenutaka kada nam je bilo potrebno previše vremena da prepoznamo promene koje je protivnik napravio. Zbog toga smo pred kraj prvog poluvremena imali nešto više problema nego što je bilo potrebno", zaključio je Kuman.

Holandija je nakon ubedljive pobede izbila na prvo mesto Grupe F i napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu Svetskog prvenstva.