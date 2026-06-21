FIFA WC 2026
NAJLUĐI DETALJ MUNDIJALA: Fudbaler ukrao sudiji sat tokom utakmice! Pa, ovo je neverovatno
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Fudbalski reprezentativac Paragvaja Matijas Galarza golom za pobedu protiv Turske odveo je svoju ekipu u nokaut fazu Svetskog prvenstva.
Međutim, napadač Paragvaja je utakmicu obeležio i po još jednom detalju.
Turska - Paragvaj Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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On je tokom koškanja igrača dva tima u finišu prvog poluvremenu uzeo sat koji je koristio sudija utakmice Ivan Barton iz El Salvadora.
Dok je sudija pokušao da razdvoji igrače, njemu je neko strgao sat sa ruke. Galarza je prišao i uzeo sat, a potom ga stavio na svoju ruku.
Ipak, kasnije je morao da vrati sat pravom vlasniku.
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