Slušaj vest

Fudbalski reprezentativac Paragvaja Matijas Galarza golom za pobedu protiv Turske odveo je svoju ekipu u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

Međutim, napadač Paragvaja je utakmicu obeležio i po još jednom detalju.

Turska - Paragvaj Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 On je tokom koškanja igrača dva tima u finišu prvog poluvremenu uzeo sat koji je koristio sudija utakmice Ivan Barton iz El Salvadora.

Dok je sudija pokušao da razdvoji igrače, njemu je neko strgao sat sa ruke. Galarza je prišao i uzeo sat, a potom ga stavio na svoju ruku.

Ipak, kasnije je morao da vrati sat pravom vlasniku.

Ne propustiteFIFA WC 2026E, OVAKO SE IGRA FUDBAL! Pogledajte rapsodiju Japana za pamćenje i debakl rivala
Tunis - Japan
FIFA WC 2026AKO STE PRESPAVALI - POGLEDAJTE KAKO JE SRPSKI ZET DOVEO DO LUDILA PROTIVNIKA! Sve su pokušali, a nisu mu mogli ništa!
Eloj Rum
FIFA WC 2026MUKE I TO KAKVE ZA NEMCE! Jedna odluka selektora je sve promenila! Pogledajte kako je Nemačka preokretom stigla do važne pobede
profimedia-1110176325.jpg
FIFA WC 2026"DALI SU NAM MANJE OD 16 SATI..." Amerikanci nastavljaju da maltretiraju Iran na Mundijalu! Ponovo se oglasio selektor i sve otkrio!
Fudbaleri Irana

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir