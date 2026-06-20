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Fudbaleri Holandije savladali su Švedsku rezultatom 5:1 u meču drugog kola grupe F na Svetskom prvenstvu.

Junaci trijumfa bili su Brajan Brobi i Kodi Gakpo, koji su postigli po dva gola, dok je tačku na ubedljivu partiju stavio Krisensio Samervil.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Hjustona Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Selektor Holandije Ronald Kuman povukao je hrabar potez kada je u startnu postavu uvrstio Brobija umesto Samervila, strelca sa meča protiv Japana. Ispostavilo se da je odluka bila pun pogodak.

Već u šestom minutu Brobi je načeo odbranu Šveđana nakon sjajne akcije koju je započeo Tidžani Rajnders, a završio asistencijom za napadača Sanderlenda. Samo desetak minuta kasnije Brobi je ponovo bio na pravom mestu i posle centaršuta Denzela Dumfrisa povisio na 2:0, ujedno postigavši jubilarni 100. gol Holandije na svetskim prvenstvima.

"Lale" su na ovom meču postale osma reprezentacija koja je na Mundijalima postigla barem 100 golova.

Ovom pobedom Holandija je izbila na prvo mesto Grupe F i napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja.

S druge strane, Švedska je propustila priliku da već posle dva kola praktično obezbedi prolaz dalje i sada će u poslednjem meču grupne faze morati da traži overu plasmana među 32 najbolje reprezentacije sveta.

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01:32 Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir