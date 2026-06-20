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Prvo poluvreme duela drugog kola grupe "E" na Mundijalu donelo je iznenađenje!

Obala Slonovače je u Torontu šokirala Nemačku i povela protiv velikog favorita!

Nemačka - Obala Slonovače, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia

Jan Diomande je sjajnim prodorom po levom krilu stvorio višak i ubacio loptu pred gol rivala, a loša reakcija nemačke odbrane omogućila je Franku Kesiju da se najbolje snađe u kaznenom prostoru i donese prednost afričkoj selekciji.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir