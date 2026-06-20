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Izgleda da Brazil može da odahne!

Iako se povredio u okršaju protiv Haitija u drugom kolu grupne faze Mundijala, Rafinja će ipak nastaviti svoj put na šamlionatu sveta.

Brazil - Haiti, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Fudbaler Brazila napustio je teren pred kraj prvog poluvremena meča odigranog u Filadelfiji, nakon što je osetio bol u desnoj nozi i zatražio lekarsku pomoć. Odmah po završetku susreta upućen je na dodatne preglede.

Iz Fudbalskog saveza Brazila saopšteno je da su testovi potvrdili povredu zadnje lože, ali da ona nije takve prirode da bi Rafinja bio otpisan za ostatak Mundijala.

Brazilac će narednih dana proći intenzivan program oporavka sa ciljem da se što pre vrati treninzima i bude spreman za nastavak takmičenja.

Ovakav epilog predstavlja veliko olakšanje za stručni štab Brazila, koji je već ostao bez defanzivca Veslija, povređenog još pred start turnira.

Brazil je nakon dva kola neporažen na Svetskom prvenstvu, a poslednji meč grupne faze odigraće u sredu protiv Škotske u Majami Gardensu na Floridi.

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