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Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Karlo Ančeloti rekao je da njegova ekipa obavlja dobar posao, posle plasmana u osminu finala na Svetskom prvenstvu, ali da nikada ne sme da bude zadovoljna jer želi da igra na najvišem nivou.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

"Nikada ne možemo biti potpuno zadovoljni onim što radimo. Radimo dobar posao. Dobro igramo i ostvarujemo rezultate. Ali nikada ne smemo da budemo zadovoljni jer želimo da igramo još bolje. Želimo da igramo na najvišem nivou", rekao je Ančeloti posle utakmice protiv Japana.

Fudbaleri Brazila plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su večeras u Hjustonu pobedili Japan 2:1.

Japan je poveo u 29. minutu golom koji je postigao Kaišu Sano, a izjednačio je Kazemiro u 56. minutu. Pobedu Brazilu doneo je Gabrijel Martineli u šestom minutu nadoknade vremena.

"Ne radi se o tome da ne pravite greške pošto niko nije savršen. Ali morate da ih prevaziđete i da nastavite da se trudite. Ekipa je u tom smislu obavila dobar posao u drugom poluvremenu", naveo je Ančeloti.

Martineli je u drugom poluvremenu ušao sa klupe.

"Pre svega želeli smo da osvežimo ekipu pošto je Martineli igrač koji donosi mnogo energije i inteziteta. Kad god uđe u igru, on uvek pruži maksimum", naveo je italijanski trener.

Nejmar nije večeras igrao, nakon što je nastupio 14 minuta u prošloj utakmici protiv Škotske, prvi put od 2023. godine u dresu reprezentacije.

"Ozbiljno sam razmišljao da ga uvedem u igru. Na kraju nam nije bio potreban", dodao je Ančeloti.

Brazil će u osmini finala 5. jula u Nju Džersiju igrati protiv pobednika duela Obale Slonovače i Norveške.