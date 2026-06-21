Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Nemačke plasirala se u nokaut fazu pošto je u utakmici drugog kola Grupe E savladala Obalu Slonovače.

Nemačka je golom Deniza Undava u četvrtom minutu nadoknade vremena slavila sa 2:1.

Nemačka - Obala Slonovače, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia

 Tokom većeg dela utakmice Obala Slonovače je bila ravnopravan rival, o čemu govori i podatak da su dugo bili u prednosti posle gola Franka Kesija u 30. minutu.

Tokom meča na društvenim mrežama su navijači raspravljali o teoriji zavere da će Nemačka namerno želeti da izbegne pobedu protiv "Slonova".

Razlog je jednostavan, u osmini finala sastale bi se ekipe koje su osvojile grupe E i I. U prevodu, najverovatnije Nemačka i Francuska!

Iako zvuči čudno, kalkulacije nisu novina na najvišim takmičenjima.

Međutim, pobornici ove teze, koja se na kraju nije obistinila, zaboravili su još jednu "sitnicu". Ukoliko bi Nemačka zauzela drugo mesto u svojoj grupi i prošla šesnaestinu finala, gde bi je najverovatnije čekala Norveška, u osmini finala rival ne bi bila Francuska, ali bi bio Brazil.

Pa, sad, Francuska ili Brazil, teško je reći ko je lakši, a ko teži rival.

Ne propustiteFIFA WC 2026"POSTOJE STVARI U FUDBALU KOJE NE MOŽETE OBJASNITI" Selektoru Ekvadora nije jasno kako nisu pobedili Kurasao
Mundijal 2026, Ekvador, Kurasao
FIFA WC 2026PLANETA BRUJI O ONOME ŠTO JE URADIO SRPSKI ZET NAKON MAGIČNE UTAKMICE! Napravio čudo na Mundijalu, pa jednim gestom dirnuo mnoge
Eloj Rum
FIFA WC 2026ČUDNA SITUACIJA SA JEDNIM OD NAJBOLJIH IGRAČA! On rekao jedno, javnost sumnja na drugo, Fudbalski savez i selektor morali da se oglase
Žeremi Doku
FIFA WC 2026KRALJ I KRALJICA HOLANDIJE BODRILI I KURASAO: Imamo duplo više timova za koje možemo da navijamo
Mundijal 2026, Ekvador, Kurasao

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir