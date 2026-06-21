Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Nemačke plasirala se u nokaut fazu pošto je u utakmici drugog kola Grupe E savladala Obalu Slonovače.

Nemačka je golom Deniza Undava u četvrtom minutu nadoknade vremena slavila sa 2:1.

1/8 Vidi galeriju Nemačka - Obala Slonovače, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia

Tokom većeg dela utakmice Obala Slonovače je bila ravnopravan rival, o čemu govori i podatak da su dugo bili u prednosti posle gola Franka Kesija u 30. minutu.

Tokom meča na društvenim mrežama su navijači raspravljali o teoriji zavere da će Nemačka namerno želeti da izbegne pobedu protiv "Slonova".

Razlog je jednostavan, u osmini finala sastale bi se ekipe koje su osvojile grupe E i I. U prevodu, najverovatnije Nemačka i Francuska!

Iako zvuči čudno, kalkulacije nisu novina na najvišim takmičenjima.

Međutim, pobornici ove teze, koja se na kraju nije obistinila, zaboravili su još jednu "sitnicu". Ukoliko bi Nemačka zauzela drugo mesto u svojoj grupi i prošla šesnaestinu finala, gde bi je najverovatnije čekala Norveška, u osmini finala rival ne bi bila Francuska, ali bi bio Brazil.

Pa, sad, Francuska ili Brazil, teško je reći ko je lakši, a ko teži rival.

Bonus video: