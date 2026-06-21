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Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Julijan Nagelsman izjavio je danas, posle pobede protiv Obale Slonovače na Svetskom prvenstvu, da je ta utakmica pokazala koliko je važan svaki igrač u timu.

1/8 Vidi galeriju Nemačka - Obala Slonovače, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Nemačke pobedila je u Torontu selekciju Obale Slonovače 2:1, u utakmici drugog kola Grupe E na Svetskom prvenstvu. Nemačka je gubila do 68. minuta, ali je onda Deniz Undav, koga je Nagelsman uveo u igru osam minuta ranije, izjednačio na 1:1. Isti igrač je doneo pobedu Nemačkoj golom u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

"Jednostavno rečeno, on je pravi napadač. Posao mu je postiže golove i on to sjajno radi. Ova utakmica je pravi dokaz koliko je cela grupa igrača važna. I oni koji počinju i oni koji ulaze sa klupe", rekao je Nagelsman, prenela je agencija Hina.

Selektor Nemačke je istakao da su u timu zadovoljni zbog tri osvojena boda, ali da brine povreda Nika Šlotenberga.

"Ne izgleda dobro", rekao je Nagelsman.

Selektor Obale Slonovače Emers Fae je rekao da se cela utakmica svela na detalje koji su na kraju odlučili.

"Šteta zbog ovakvog kraja jer smo dugo vodili, a potom smo imali i bod u džepu. Čini mi se da je na kraju ključno bilo iskustvo", rekao je on.

Reprezentacija Nemačke je prva na tabeli Grupe E sa šest bodova, dok je selekcija Obale Slonovače druga sa tri boda.

U drugom meču drugog kola Grupe E sastaju se Ekvador i Kurasao, koji su trenutno bez bodova.

Reprezentacija Nemačke će u poslednjem kolu igrati protiv Ekvadora, dok Obalu Slonovače očekuje duel sa Kurasaom.