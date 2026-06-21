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Ceo svet priča o Eloju Rumu, golmanu fudbalske reprezentacije Kurasaa.

Remijem protiv Ekvadora, Kurasao je postao država sa najmanjim brojem stanovnika koja je osvojila bod na Svetskim prvenstvima.

1/5 Vidi galeriju Eloj Rum golman Kurasaa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Eloj Rum je bio heroj tog meča pošto je upisao čak 15 odbrana. To je drugi najbolji rezultat u istoriji Svetskih prvenstava, samo je golman SAD Tim Hauard ispred sa 16 odbrana.

Rođen u Holandiji

Eloj Rum je rođen 6. februara 1989. godine u Nijmegenu u Holandiji, a trenutno brani za FK Majami. Inače, Kurasao je jedna od četiri konstitutivne države Kraljevine Holandije.

Tokom karijere je nastupao za lokalni Nijmegen, potom NEK, Vitese, Go Ahed Igls, PSV, Kolumbus, Serkl Briž.

Eloj je u braku sa poznatom srpskom influenserkom Zorannah, odnosno Zoranom Jovanović.

Ljubavna priča sa Zoranom za Holivud

Njih dvoje imaju ljubavnu priču kao iz nekog holivudskog filma.

Zorannah i Eloj su se upoznali na izvesnoj aplikaciji za upoznavanje koja je osmišljena za poznate i, kako je ona jednom na svom Jutjubu rekla, „ljude visokog kalibra", a koju je sportista u tom trenutku gotovo tek počeo da koristi.

Eloj nije želeo da bilo šta prepušta sudbini - čim je naišao na njen profil doplatio je izvesnu manju sumu (oko pet dolara) i poslao joj opširnu poruku. Prema njegovim rečima, pored lepote "kroz radar" mu je prošlo i njeno poreklo. Žene sa Balkana prilično su ga dotad intrigirale, ali nijedan od kolega s korenima odavde nikada ga nije "upoznao ni sa jednom, pa se oprostio od tog sna".

- Imao sam dosta saigrača s Balkana i uvek sam bio u dobrim odnosima s njima... I mislim da su žene s Balkana prelepe, pa sam bio u fazonu hej, upoznaj me s nekom, ali niko mi nije pomogao. Odustao sam. Kad sam otvorio profil (Zoranin) video sam Beograd, nju, psa, pa sam joj pregledao fotografije i u bikiniju (osmeh). Onda (na profilu) možete da ostavite "lajk"... Ali nisam želeo da rizikujem, možeš to i prevideti. Skoknuo sam joj do Instagrama, pa nisam želeo ni da joj tek tako upadnem u de-emove i onda sam sročio jednu lepu poruku na aplikaciji, udelio joj kompliment... Nije da je posebno upalilo (jer se "uhvatila" za Ohajo) - govorio je jednom na njenom Jutjubu on.

Non-stop su se dopisivali, prešli su ubrzo na Vocap pa su se i čuli, sve sa namerom da se u nekom trenutku i vide. Nekolicinu dana unapred kada se ona posvađala sa suprugom drugarice kod koje je boravila, pa otišla u obližnji smeštaj, a Eloj poslovno u Argentinu, uvidevši koliko je ljuta i nervozna zbog svega tokom jednog od razgovora ponudio joj je ni manje, a ni više, nego da ode kod njega kući i sačeka ga tamo.

Jedini dobio dres od Mesija

Simpatični golman Kurasaa ostao je upamćen po još jednom detalju.

Jedini je kome je Lionel Mesi lično uručio svoj dres.

To se desilo pre tri godine posle utakmice između Argentine i Kurasaa.

Mnogi fudbaleri su tražili od Mesija dres Argentine sa kojom je osvojio Mundijal u Kataru 2022. godine, ali je Rum jedini koji je uspeo da ga dobije.