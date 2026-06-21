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Fudbaleri Obale Slonovače su vodili sa 1:0, ali su na kraju izgubili su u Torontu od Nemačke sa 1:2, u utakmici drugog kola Grupe E Svetskog prvenstva.

Nakon što su primili dva gola u drugom poluvremenu i propustili priliku da obezbede plasman u nokaut fazu prvi put u svoja četiri nastupa na Svetskim prvenstvima, fudbaleri Obale Slonovače okreću se poslednjoj utakmici u grupnoj fazi protiv Kurasaa.

"Poštujemo sebe, želimo da ispišemo istoriju za Obalu Slonovače. Otići ćemo tamo sa dobrim mentalitetom i pokušati da ponovo oživimo", rekao je Amad Dijalo.

1/8 Vidi galeriju Nemačka - Obala Slonovače, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia

"Biće to veliki trenutak za sve nas, za ovu novu generaciju, jer znamo da imamo kvalitet u timu. Ali prioritet je da sada budemo potpuno fokusirani na sebe. Biće to veoma teška utakmica", dodao je on.

Utakmica Obale Slonovače i Kurasaa igra se u četvrtak u Filadelfiji.

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