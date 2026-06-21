Slušaj vest

Fudbaleri Obale Slonovače su vodili sa 1:0, ali su na kraju izgubili su u Torontu od Nemačke sa 1:2, u utakmici drugog kola Grupe E Svetskog prvenstva.

Nakon što su primili dva gola u drugom poluvremenu i propustili priliku da obezbede plasman u nokaut fazu prvi put u svoja četiri nastupa na Svetskim prvenstvima, fudbaleri Obale Slonovače okreću se poslednjoj utakmici u grupnoj fazi protiv Kurasaa.

"Poštujemo sebe, želimo da ispišemo istoriju za Obalu Slonovače. Otići ćemo tamo sa dobrim mentalitetom i pokušati da ponovo oživimo", rekao je Amad Dijalo.

Nemačka - Obala Slonovače, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia

"Biće to veliki trenutak za sve nas, za ovu novu generaciju, jer znamo da imamo kvalitet u timu. Ali prioritet je da sada budemo potpuno fokusirani na sebe. Biće to veoma teška utakmica", dodao je on.

Utakmica Obale Slonovače i Kurasaa igra se u četvrtak u Filadelfiji.

Ne propustiteFIFA WC 2026POBEDA NEMAČKE U SENCI POVREDE BITNOG IGRAČA! Nagelsman: Ne izgleda dobro
Mundijal 2026, Julijan Nagelsman, Fudbalska reprezentacija Nemačke
FIFA WC 2026SRPSKI ZET ISPISAO ISTORIJU MUNDIJALA: Kurasao osvojio bod protiv Ekvadora!
Eloj Rum, Kurasao, Mundijal 2026
FIFA WC 2026MISTERIJA! Zašto fudbaler Belgije propušta meč protiv Irana? Postoje dve verzije
Žeremi Doku, Fudbalska reprezentacija Belgije
FIFA WC 2026LEGENDA BAJERNA ŽESTOKO ZAGRMELA: Ovaj Mundijal je fijasko za fudbal...
uli-henes.jpg

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir