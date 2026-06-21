Slušaj vest

Selektor Belgije Rudi Garsija na konferenciji za novinare nije želeo da detaljno komentariše stanje Žeremija Dokua, za koga se veruje da ima respiratorne probleme najmanje dve nedelje.

"On ne može da igra, pa ćemo igrati bez njega. Znao sam od petka da neće igrati. Ne želim da da uvodim igrače u igru ako nisu medicinski spremni za utakmicu. Mogu da pustim igrače da igraju čak i ako nisu fizički na 100 odsto, ali je 100 odsto medicinski spremnosti važnije", rekao je Garsija.

"Ipak, apsolutno sam 100 odsto siguran da ćemo biti dobro i da ćemo pobediti", dodao je on.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Sijetla Foto: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

Doku je započeo prvi meč Belgije na Svetskom prvenstvu protiv Egipta i igrao do 86. minuta te utakmice koja je završena nerešeno 1:1.

Fudbaler Mančester sitija je poslednjih dana bio u centru pažnje nakon što je novinarima rekao da planira da na kratko napusti tim zbog rođenja deteta. Garsija nije naveo ko će zameniti Dokua u startnoj postavi, ali je naveo da će Romelu Lukaku verovatno ponovo početi utakmicu na klupi.

Utakmica drugog kola Grupe G između Belgije i Irana igra se u nedelju od 21.00 u Los Anđelesu.

Bonus video: