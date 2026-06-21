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Srpski zet je u drugom kolu Svetskog prvenstva predvodio Kurasao koji je protiv Ekvadora, najviše zahvaljujući njemu postao najmanja država u istoriji koja je osvojila bod na Mundijalu.

Eloj Rum je imao neverovatnih 15 odbrana, a jedna mu je falila da izjednači rekord Svetskih prvenstava.

Suprug poznate Srpkinje čija je životna priča poznata javnosti u našoj zemlji je ovakvu utakmicu posvetio bivšem saigraču Piteru Žarzinju.

Žarzinjo je bio golman, branio je za Kurasao, a nažalost, preminuo je 2019. godine od srčanog zastoja dok je bio sa reprezentacijom u Haitiju.

Nakon utakmice protiv Ekvadora, Rum je podigao majicu na kojoj je bila slika Žarzinja uz sledeći natpis:

"Ovo je za tebe! Čista ljubav, Kurasao".

Eloj Rum posvetio istorijsku utakmicu preminulom saigraču Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

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FIFA WC 2026SRPSKI ZET ISPISAO ISTORIJU MUNDIJALA: Kurasao osvojio bod protiv Ekvadora!
Eloj Rum, Kurasao, Mundijal 2026

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir