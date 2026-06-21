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Oni su dan počeli navijajući za Holandiju u meču protiv Švedske u Hjustonu, a potom su otputovali za Kanzas siti i narandžaste navijačke boje zamenili plavim.

Kurasao, karipsko ostrvo pod autonomijom Holandije, što kralja Vilema-Aleksandara i kraljicu Maksimu čini šefovima države.

"Ovo je izuzetno posebno Svetsko prvenstvo jer imamo i Holandiju i Kurasao, tako da imamo duplo više timova za koje možemo da navijamo. Odlična prilika da navijamo i za 'plave' i za 'narandžaste'. Sve u svemu, biće ovo poseban Mundijal za mene sa dva tima i, naravno, nadam da će stići izuzetno daleko", rekao je kralj Vilem-Aleksandar.

1/6 Vidi galeriju Ekvador - Kurasao, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia

Holandija se približila plasmanu u nokaut fazu posle pobede nad Švedskom od 5:1, pošto je prva na tabeli Grupe F na Svetskom prvenstvu sa četiri boda.

Kurasao je protiv Ekvadora osvojio istorijski prvi bod.