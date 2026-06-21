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"Ovo će biti luda uspomena. Ne razmišljaš o tome dok to radiš, ali će to naravno biti nešto na šta ćeš se osvrtati. Za mene kao golmana, ovo je skoro savršena utakmica", rekao je Eloj Rum posle utakmice.

Fudbaleri Ekvadora i Kurasaa odigrali su u Kanzas Sitiju nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe E Svetskog prvenstva.

Rum je priredio svojoj maloj karipskoj naciji jednu od najboljih golmanskih partija u istoriji Svetskih prvenstava, zabeleživši 15 odbrana protiv Ekvadora čiji su fudbaleri uputili 27 šuteva u njegov gol.

Eloj Rum golman Kurasaa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Njegov ukupan broj odbrana bio je samo za jednu manji od rekorda, koji je postavio Tim Hauard iz SAD protiv Belgije 1. jula 2014. godine sa 16 odbrana. Hauardu je, međutim, bilo potrebno 120 minuta za taj učinak.

Nijedan golman nije imao više odbrana od Ruma bez produžetaka.

"Mislim da mi sada treba spomenik na Kurasau", rekao je on sa osmehom.

Na tribinama stadiona u Kanzas Sitiju bili su i holandski kralj Vilem-Aleksander i kraljica Maksima.

"Čak su i plesali u svlačionici uz našu muziku. Neverovatno je što su svedočili ovoj utakmici", rekao je Rum.

Kurasao, koji je ovim remijem upisao svoj prvi bod na Svetskom prvenstvu, u poslednjem kolu Grupe E igraće protiv Obale Slonovače 25. juna.

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