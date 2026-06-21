Slušaj vest

Istakao je da on preuzima odgovornost.

"Postoje stvari u fudbalu koje ne možete objasniti. Želeli smo da pobedimo. Nismo uspeli. Ja sam taj koji snosi odgovornost, a svom timu sam rekao: 'Ako dajete sve od sebe i borite se, nemam nikakvih zamerki'", rekao je Bekasese.

Ekvador - Kurasao, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia

"Ekipa je zaslužila više nego što je dobila i ja sam taj koji je za to odgovoran", dodao je on.

Fudbaleri Ekvadora i Kurasaa odigrali su u Kanzas Sitiju nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe E Svetskog prvenstva.

Ekvador i Kurasao su upisali prvi bod na ovom Mundijalu. Nemačka je prva na tabeli sa šest bodova i već je obezbedila plasman u nokaut fazu, dok je Obala Slonovače druga sa tri boda.

"Dokle god smo živi, nastavićemo da dajemo sve od sebe. Veoma smo ujedinjeni. Mi smo kao porodica. Niko nije rekao da će biti lako", rekao je selektor Ekvadora.

U poslednjem kolu Grupe E, Ekvador će igrati protiv Nemačke 25. juna.

Ne propustiteFIFA WC 2026PLANETA BRUJI O ONOME ŠTO JE URADIO SRPSKI ZET NAKON MAGIČNE UTAKMICE! Napravio čudo na Mundijalu, pa jednim gestom dirnuo mnoge
Eloj Rum
FIFA WC 2026ČUDNA SITUACIJA SA JEDNIM OD NAJBOLJIH IGRAČA! On rekao jedno, javnost sumnja na drugo, Fudbalski savez i selektor morali da se oglase
Žeremi Doku
FIFA WC 2026KRALJ I KRALJICA HOLANDIJE BODRILI I KURASAO: Imamo duplo više timova za koje možemo da navijamo
Mundijal 2026, Ekvador, Kurasao
FIFA WC 2026KO JE SRPSKI ZET KOJI JE ISPISAO ISTORIJU MUNDIJALA: Ljubavna priča sa Zoranom je poput holivudskog filma! Jedini je na svetu kome je Mesi dao svoj dres
2026-06-21 04_20_41-zorannah_3643225224653315304's2026-6-21-4.20.289 story.jpg.jpg

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir