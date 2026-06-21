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Istakao je da on preuzima odgovornost.

"Postoje stvari u fudbalu koje ne možete objasniti. Želeli smo da pobedimo. Nismo uspeli. Ja sam taj koji snosi odgovornost, a svom timu sam rekao: 'Ako dajete sve od sebe i borite se, nemam nikakvih zamerki'", rekao je Bekasese.

1/6 Vidi galeriju Ekvador - Kurasao, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia

"Ekipa je zaslužila više nego što je dobila i ja sam taj koji je za to odgovoran", dodao je on.

Ekvador i Kurasao su upisali prvi bod na ovom Mundijalu. Nemačka je prva na tabeli sa šest bodova i već je obezbedila plasman u nokaut fazu, dok je Obala Slonovače druga sa tri boda.

"Dokle god smo živi, nastavićemo da dajemo sve od sebe. Veoma smo ujedinjeni. Mi smo kao porodica. Niko nije rekao da će biti lako", rekao je selektor Ekvadora.

U poslednjem kolu Grupe E, Ekvador će igrati protiv Nemačke 25. juna.

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