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Selektor fudbalske reprezentacije Irana Amir Galenoi rekao je da je, iako SAD i dalje nepravedno tretiraju njegov tim na Svetskom prvenstvu, optimista da će Fifa sledeće nedelje ubediti Amerikance da ublaže neka od ograničenja.

"Veoma sam srećan što je iranski narod uz nas. Naši mučenici u Iranu, igramo za njih. Znam da je ovakvo ponašanje povredilo naš narod. Čak i da potrošimo milijarde dolara, ne bismo mogli da postignemo pravdu za naš narod. Ovo samo pokazuje da smo ugnjetavana zemlja. Nadam se da ćemo postići mir i nadam se da ovakvo ponašanje neće postati institucionalizovano na Svetskom prvenstvu", rekao je Galenoi.

Iran se u subotu vratio u oblast Los Anđelesa gde će igrati svoju drugu utakmicu na Mundijalu, protiv Belgije. Galenoi je rekao da je bio primoran da skrati trening svog tima pre ovaj meč nakon što je njegov zahtev da doputuju u petak odbijen.

"Bilo nam je potrebno da provedemo 24 sata (u Los Anđelesu), ali su nam dali manje od 16 sati, i zato smo morali da prekinemo trening na pola. Ova ograničenja su nam baš otežala posao", rekao je on.

1/8 Vidi galeriju Iran - Novi Zeland, Mundijal 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Galenoi je takođe apelovao na ostale timove i selektore na Svetskom prvenstvu da podignu glas protiv tretmana iranskog tima.

"Postavio sam pitanje ostalim selektorima, ali mi niko od njih nije odgovorio. Ovde smo zbog fudbala, a ne politike, i to ponavljamo. Naše žalbe se odnose na način na koji su se ponašali prema nama... Da sam video da se prema nekom drugom timu ophode na način na koji se ophode prema nama, ja bih nešto rekao", rekao je selektor Irana.

Iranski tim funkcioniše pod ograničenjima putovanja koja su mu postavile SAD koje započele rat protiv Irana 28. februara. Tim Irana je dobio instrukcije da leti na svoje utakmice u SAD na dan pre meča i da se odmah nakon toga vrati u svoju trening bazu u Tihuani.

Galenoi je u više navrata pohvalio predsednika Fifa Đanija Infantina zbog njegovih pokušaja da ublaži američka ograničenja i optimista je da će SAD dozvoliti njegovom timu da otputuje u Sijetl sledeće nedelje dva dana pre poslednjeg meča u grupnoj fazi protiv Egipta.

"Za treću utakmicu su rekli: 'U Sijetlu možete da radite šta hoćete. Možete da se ponašate kako želite i možete doći ranije'. Ali, moj problem je zašto nam nisu dozvolili da dođemo ranije i za prve dve utakmice? Samo znam da su nam za poslednju utakmicu dozvolili da sami donosimo odluke o planiranju putovanja. Nažalost, za prve dve utakmice drugi su donosili ove odluke umesto nas", naveo je on.

Fudbaleri Irana su u prvom kolu Grupe G Svetskog prvenstva odigrali nerešeno 2:2 sa Novim Zelandom, dok će u drugom igrati danas od 21.00 protiv Belgije.

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