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Iako je imala ulogu favorita Nemačka je nakon prvog poluvremena imala zaostatak pošto je Frank Kesi u 30. minutu doneo prednost Obali Slonovače.

Nemačka - Obala Slonovače, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia

Julijan Nagelsman, selektor Nemačke, u 60. minutu je ubacio u igru Deniza Undava koji je golovima u 68. i 94. minutu doneo izjednačenje i preokret svom timu u drugom kolu Svetskog prvenstva.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir