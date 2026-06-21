Fudbaleri Nemačke su pobedili Obalu Slonovače tek nakon preokreta.
Mundijal
MUKE I TO KAKVE ZA NEMCE! Jedna odluka selektora je sve promenila! Pogledajte kako je Nemačka preokretom stigla do važne pobede
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Iako je imala ulogu favorita Nemačka je nakon prvog poluvremena imala zaostatak pošto je Frank Kesi u 30. minutu doneo prednost Obali Slonovače.
Nemačka - Obala Slonovače, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia
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Julijan Nagelsman, selektor Nemačke, u 60. minutu je ubacio u igru Deniza Undava koji je golovima u 68. i 94. minutu doneo izjednačenje i preokret svom timu u drugom kolu Svetskog prvenstva.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
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