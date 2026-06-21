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Kurasao je postao najmanja država u istoriji koja je osvojila bod na Svetskom prvenstvu.

Najviše zaslužan za to je Eloj Rum, golman ekipe koji je sa 15 odbrana bio blizu rekorda za najveći broj odbrana na jednoj utakmici Mundijala, s tim što je aktuelni rekorder Tim Hauard do 16 odbrana na meču stigao nakon produžetaka.

Ekvador - Kurasao, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia

Rum, srpski zet, imao je veče koje će zauvek pamtiti, dok će Ekvadorci pokušati da zaborave ono što im je čuvar mreže uradio.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

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FIFA WC 2026SRPSKI ZET ISPISAO ISTORIJU MUNDIJALA: Kurasao osvojio bod protiv Ekvadora!
Eloj Rum, Kurasao, Mundijal 2026

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir