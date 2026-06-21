Kurasao je postao najmanja država u istoriji koja je osvojila bod na Svetskom prvenstvu .

Najviše zaslužan za to je Eloj Rum, golman ekipe koji je sa 15 odbrana bio blizu rekorda za najveći broj odbrana na jednoj utakmici Mundijala, s tim što je aktuelni rekorder Tim Hauard do 16 odbrana na meču stigao nakon produžetaka.