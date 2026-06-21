Fudbaleri Japana su razbili Tunis u utakmici odigranoj u Montereju.
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E, OVAKO SE IGRA FUDBAL! Pogledajte rapsodiju Japana za pamćenje i debakl rivala
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Susret u okviru drugog kola grupne faze Svetskog prvenstva završen je rezultatom 4:0.
Japan je od starta dominirao i pokazao da je kvalitetnija ekipa od Tunisa.
Tunis - Japan Foto: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia
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U drugom poluvremenu je delovalo da je azijski predstavnik toliko bolji da igra samo onolikoi koliko mu je potrebno, a Tunis je za celu utakmicu uputio samo dva šuta ka golu protivnika.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
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