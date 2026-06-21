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Susret u okviru drugog kola grupne faze Svetskog prvenstva završen je rezultatom 4:0.

Japan je od starta dominirao i pokazao da je kvalitetnija ekipa od Tunisa.

Tunis - Japan Foto: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

U drugom poluvremenu je delovalo da je azijski predstavnik toliko bolji da igra samo onolikoi koliko mu je potrebno, a Tunis je za celu utakmicu uputio samo dva šuta ka golu protivnika.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

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