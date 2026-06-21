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Ova reprezentacija je, predvođena srpskim zetom Elojom Rumom, odigrala utakmicu bez golova protiv Ekvadora u drugom kolu.

Advokat nije krio zadovoljstvo posle meča.

"Mislim da je to bila zaista sjajna utakmica sa stanovišta naše igre. Mogao se videti umor u nogama naših igrača na kraju. Srećom, uspeli smo da zadržimo rezultat. I bilo je zasluženo, jer smo imali i šanse da postignemo gol. Dakle, bila je to dobra utakmica", rekao je Advokat.

1/6 Vidi galeriju Ekvador - Kurasao, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia

Bivši selektor Srbije je zaplakao nakon što je sudija označio kraj utakmice.

"Ono što je izazvalo emocije tokom prve utakmice bila je činjenica da smo izgubili sa 7:1, a da je publika sa toliko entuzijazma dočekala igrače. Obično vas u takvom slučaju kritikuju, ali desilo se sasvim suprotno. Ekipa je danas to uzvratila publici. Mislio sam da je to bio predivan trenutak za doživeti".

Kurasao će u poslednjem kolu protiv Obale Slonovače igrati za prolaz u nokaut fazu.

"Šta bih poručio ljudima? Nastavite da nas podržavate, nastavite da nam pomažete. To nam daje krila. Borimo se za našu zemlju!", rekao je Dik Advokat.

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