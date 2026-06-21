Slušaj vest

Kurasao je postao najmanja država u istoriji koja je osvojila bod na Svetskom prvenstvu.

Ova reprezentacija je, predvođena srpskim zetom Elojom Rumom, odigrala utakmicu bez golova protiv Ekvadora u drugom kolu.

Advokat nije krio zadovoljstvo posle meča.

"Mislim da je to bila zaista sjajna utakmica sa stanovišta naše igre. Mogao se videti umor u nogama naših igrača na kraju. Srećom, uspeli smo da zadržimo rezultat. I bilo je zasluženo, jer smo imali i šanse da postignemo gol. Dakle, bila je to dobra utakmica", rekao je Advokat.

Ekvador - Kurasao, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia

Bivši selektor Srbije je zaplakao nakon što je sudija označio kraj utakmice.

"Ono što je izazvalo emocije tokom prve utakmice bila je činjenica da smo izgubili sa 7:1, a da je publika sa toliko entuzijazma dočekala igrače. Obično vas u takvom slučaju kritikuju, ali desilo se sasvim suprotno. Ekipa je danas to uzvratila publici. Mislio sam da je to bio predivan trenutak za doživeti".

Kurasao će u poslednjem kolu protiv Obale Slonovače igrati za prolaz u nokaut fazu.

"Šta bih poručio ljudima? Nastavite da nas podržavate, nastavite da nam pomažete. To nam daje krila. Borimo se za našu zemlju!", rekao je Dik Advokat.

Ne propustiteFIFA WC 2026NAJLUĐI DETALJ MUNDIJALA: Fudbaler ukrao sudiji sat tokom utakmice! Pa, ovo je neverovatno
Mundijal 2026, Paragvaj, Turska
FIFA WC 2026E, OVAKO SE IGRA FUDBAL! Pogledajte rapsodiju Japana za pamćenje i debakl rivala
Tunis - Japan
FIFA WC 2026AKO STE PRESPAVALI - POGLEDAJTE KAKO JE SRPSKI ZET DOVEO DO LUDILA PROTIVNIKA! Sve su pokušali, a nisu mu mogli ništa!
Eloj Rum
FIFA WC 2026MUKE I TO KAKVE ZA NEMCE! Jedna odluka selektora je sve promenila! Pogledajte kako je Nemačka preokretom stigla do važne pobede
profimedia-1110176325.jpg

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir