BIVŠI SELEKTOR SRBIJE PLAKAO NA TERENU POSLE ISTORIJSKE UTAKMICE NA MUNDIJALU! Sa potpunim autsajderom napravio čudo, pa otkrio zbog čega su krenule suze
Ova reprezentacija je, predvođena srpskim zetom Elojom Rumom, odigrala utakmicu bez golova protiv Ekvadora u drugom kolu.
Advokat nije krio zadovoljstvo posle meča.
"Mislim da je to bila zaista sjajna utakmica sa stanovišta naše igre. Mogao se videti umor u nogama naših igrača na kraju. Srećom, uspeli smo da zadržimo rezultat. I bilo je zasluženo, jer smo imali i šanse da postignemo gol. Dakle, bila je to dobra utakmica", rekao je Advokat.
Bivši selektor Srbije je zaplakao nakon što je sudija označio kraj utakmice.
"Ono što je izazvalo emocije tokom prve utakmice bila je činjenica da smo izgubili sa 7:1, a da je publika sa toliko entuzijazma dočekala igrače. Obično vas u takvom slučaju kritikuju, ali desilo se sasvim suprotno. Ekipa je danas to uzvratila publici. Mislio sam da je to bio predivan trenutak za doživeti".
Kurasao će u poslednjem kolu protiv Obale Slonovače igrati za prolaz u nokaut fazu.
"Šta bih poručio ljudima? Nastavite da nas podržavate, nastavite da nam pomažete. To nam daje krila. Borimo se za našu zemlju!", rekao je Dik Advokat.
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