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Rum je postao apsolutni heroj svoje reprezentacije koja je postala selekcija najmanje države koja je osvojila bod na Mundijalu.

Kurasao je u drugom kolu grupne faze protiv Ekvadora odigrao utakmicu bez golova, a Eloj Rum je bio fantastičan na golu i zabeležio je čak 15 odbrana.

Time se približio rekordu Svetskog prvenstva koji iznosi 16 odbrana na jednom meču, a to je podvig koji je pošao za rukama Timu Hauardu, američkom golmanu.

1/5 Vidi galeriju Eloj Rum golman Kurasaa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Hauard je 2014. godine do 16 odbrana stigao sa produžecima, a golman Kurasaa je izjednačio rekord kada je reč o odbranama napravljenim u "regularnom" delu utakmice.

Nakon meča, Zorannah se oglasila putem društvenih mreža.

"Moj muž je upravo ispisao istoriju. Za sebe, za svoj tim, istoriju Svetskog prvenstva. A ja ne prestajem da plačem bukvalno od samog početka utakmice.

1/12 Vidi galeriju Zorannah na Svetskom prvenstvu Foto: Pritnscreen/Instagram

Bila sam... Ja, ja ne znam kako to da objasnim, ali... Savršen učinak, čista desetka. Čak 15 odbrana. Najviše odbrana u... zapravo, izjednačen je sa Timom Hauardom po broju odbrana u 90 minuta utakmice. Tim je imao jednu više u produžecima, ali priznacemo mu i ovo.

Upravo to sam prizivala pre devet dana. I desilo se. Tako sam ponosna i toliko mi je drago zbog njega jer mu ovo nije prvi put da uradi ovako nešto. To se desilo i 2019. godine kada je igrao na Gold kupu za Kurasao i zabeležio 16 odbrana, što je rekord u istoriji tog takmičenja.

I to je moj muž. Rekla sam vam. Rekla sam vam u prethodnim videima, niko mi nije verovao. Istorija", poručila je Zorannah.

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