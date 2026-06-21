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Fudbalska reprezentacija Nemačke savladala je Obalu Slonovače sa 2:1 u okviru drugog kola grupe E na Svetskom prvenstvu, a apsolutni heroj meča bio je džoker sa klupe Deniz Undav.

Napadač "pancera" je na teren istrčao u 60. minutu meča, da bi nepunih deset minuta kasnije (u 68. minutu) doneo izjednačenje svojoj ekipi, a potom u dramatičnom finišu – tačnije u četvrtom minutu sudijske nadoknade – postigao zlata vredan gol za potpuni preokret i slavlje Nemačke.

"Kako to uspevam? Ne znam. Trudim se da svoje samopouzdanje prenesem na teren. Znam da mogu da postignem gol na svakoj utakmici, posebno kada pored sebe imam ovako izuzetne igrače", rekao je Undav.

1/8 Vidi galeriju Nemačka - Obala Slonovače, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia

Nemačka je u samom finišu uspela da slomi žilav otpor afričke selekcije i upiše zlata vredne bodove u borbi za plasman u narednu fazu Mundijala.

"Nema nervoze. To je samo fudbalska utakmica. Igrao sam i neke druge važne mečeve na kojima možete da budete nervozni. Ova ekipa mi sve čini lakšim", dodao je napadač Nemačke.