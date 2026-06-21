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Kako prenose inostrani mediji, dvojica šesnaestogodišnjaka otvorila su vatru na navijače na ulici, tom prilikom je jedno lice izgubilo život, dok je šest osoba ranjeno.

Tragedija se dogodila u subotu oko 20 časova po lokalnom vremenu, dok je veća grupa ljudi na video-bimu postavljenom na javnom prostoru pratila meč grupne faze Svetskog prvenstva.

Ekvador - Kurasao, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia

Kako prenosi španska "Marka", potpukovnik tamošnje policije Ismael Varas potvrdio je na konferenciji za medije da su se dvojica maloletnih napadača infiltrirala među okupljene navijače i počela da pucaju, a sumnja se da im je primarna meta bio jedan od prisutnih muškaraca.

Nažalost, jedina preminula žrtva ovog bezumnog čina je šesnaestogodišnja devojčica.

Među šestoro povređenih, u najtežem stanju se nalazi jedan muškarac koji je pogođen u stomak, kao i lokalna odbornica koja se bori za život nakon teške povrede glave. Među ranjenima je i 47-godišnji državljanin Kolumbije, koji je zadobio povrede lica i grudnog koša, ali je njegovo stanje, prema izveštajima lekara, za sada stabilno.

Neposredno nakon pucnjave napadači su pobegli sa lica mesta, ali je policija brzom akcijom uspela da locira i uhapsi direktnog izvršioca svega dve ulice dalje od mesta zločina, dok se za njegovim saučesnikom i dalje intenzivno traga.

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Mundijal radost Izvor: Drustvene mreže