BRUTALNO UBISTVO TOKOM MUNDIJALA! Dvojica maloletnika ubila jednu osobu i ranila još šest na ulici - pucnjava i jezivi krici prekinuli gledanje utakmice!
Kako prenose inostrani mediji, dvojica šesnaestogodišnjaka otvorila su vatru na navijače na ulici, tom prilikom je jedno lice izgubilo život, dok je šest osoba ranjeno.
Tragedija se dogodila u subotu oko 20 časova po lokalnom vremenu, dok je veća grupa ljudi na video-bimu postavljenom na javnom prostoru pratila meč grupne faze Svetskog prvenstva.
Kako prenosi španska "Marka", potpukovnik tamošnje policije Ismael Varas potvrdio je na konferenciji za medije da su se dvojica maloletnih napadača infiltrirala među okupljene navijače i počela da pucaju, a sumnja se da im je primarna meta bio jedan od prisutnih muškaraca.
Nažalost, jedina preminula žrtva ovog bezumnog čina je šesnaestogodišnja devojčica.
Među šestoro povređenih, u najtežem stanju se nalazi jedan muškarac koji je pogođen u stomak, kao i lokalna odbornica koja se bori za život nakon teške povrede glave. Među ranjenima je i 47-godišnji državljanin Kolumbije, koji je zadobio povrede lica i grudnog koša, ali je njegovo stanje, prema izveštajima lekara, za sada stabilno.
Neposredno nakon pucnjave napadači su pobegli sa lica mesta, ali je policija brzom akcijom uspela da locira i uhapsi direktnog izvršioca svega dve ulice dalje od mesta zločina, dok se za njegovim saučesnikom i dalje intenzivno traga.