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Glumicu Sofiju Vergaru potpuno je ponela atmosfera Svetskog prvenstva, pa je na društvenim mrežama pokazala kako navija za svoju rodnu Kolumbiju.

Zvezda serije „Moderna porodica” objavila je fotografiju na kojoj pozira u dresu reprezentacije i pruža podršku fudbalerima uoči njihove prve utakmice na turniru.

Čini se da je njena podrška donela sreću, jer je Kolumbija u prvoj utakmici turnira, odigranoj u Meksiko Sitiju, savladala Uzbekistan rezultatom 3:1. Treći pogodak pao je svega nekoliko sekundi pre poslednjeg sudijskog zvižduka.

Porodične muke zbog ulaznica

Glumica je i pre početka prvenstva učestvovala u njegovoj promociji sa kolegom Ovenom Vilsonom. Tada je priznala da će navijati za Kolumbiju do samog kraja, ali činjenica da se turnir održava u SAD donela joj je i jedan neočekivani problem. U razgovoru za časopis „Pipl” otkrila je da joj nije lako da odluči koje će članove porodice povesti na utakmice.

„To ima svojih prednosti i mana. Na primer, moći ću da gledam neke utakmice zajedno sa njima”, rekla je. „Moći ćemo da radimo ono što inače radimo kada se okupimo, a to je da jedemo, družimo se i provodimo vreme zajedno.”

1/4 Vidi galeriju Sofija Vergara u toplesu na jahti Foto: printscreen/instagram/sofiavergara

Međutim, priznala je da organizacija nije baš jednostavna.

„To mi je stvorilo mali problem jer ću moći da idem na neke utakmice, ali ne mogu da povedem baš sve sa sobom”, objasnila je. „Počela je prava mala borba oko toga ko zaslužuje da ide na Svetsko prvenstvo. Ali sve je to zabavno”, našalila se Vergara.

Kurir sport / Espreso