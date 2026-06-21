MUNDIJALSKA DRAMA! Salah zamenjen, pa se posavađao sa selektorom Egipta? Frka među "faraonima" o kojoj svi pričaju!
Selektor fudbalske reprezentacije Egipta Hosam Hasan govorio je o situaciji oko zvezde tima Mohameda Salaha nakon meča protiv Belgije, u kojem je kapiten "Faraona" zamenjen u 76. minutu.
Salah je u tom susretu imao značajan doprinos, pošto je asistirao kod vodećeg gola Ašura u prvom poluvremenu, ali je njegova izmena izazvala spekulacije o mogućem nezadovoljstvu i navodnom sukobu sa selektorom.
Međutim, Hassan je odbacio takve tvrdnje i istakao da u timu nema povlašćenih igrača.
- Salah je važan igrač za naš tim, kao i svih 26 fudbalera koji su ovde. Svaki fudbaler koji je nekada radio sa mnom zna da sam uvek profesionalac i da nemam favorite. Salah je sjajan igrač koji pomaže svojim saigračima. Disciplinovan je i prihvatio je ulogu uzora. Da li će da počne protiv Novog Zelanda ili da li će da bude zamenjen, to je manje bitno. To je njegova uloga. Svi znaju da radim samo u interesu naše reprezentacije. Razne glasine se šire oko zvezda, fudbalera i timova, ali Salah je neko ko je veoma disciplinovan. Najnormalnije trenira sa nama i uvek je prvi fudbaler koji se slaže sa mojim odlukama. Zato mislim da će sve biti kako treba i da ćemo izgledati dobro protiv Novog Zelanda - rekao je Hossam Hassan.
Situacija u grupi "G" na Mundijalu je i dalje potpuno otvorena nakon prvog kola, pošto su oba meča završena bez pobednika. Duel Belgije i Egipta završen je rezultatom 1:1, dok su Novi Zeland i Iran odigrali nerešeno 2:2.
U narednom kolu očekuje se rasplet borbe za plasman dalje, a u centru pažnje ponovo će biti Mohamed Salah i njegov odnos sa selektorom.
BONUS VIDEO: