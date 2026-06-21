- Salah je važan igrač za naš tim, kao i svih 26 fudbalera koji su ovde. Svaki fudbaler koji je nekada radio sa mnom zna da sam uvek profesionalac i da nemam favorite. Salah je sjajan igrač koji pomaže svojim saigračima. Disciplinovan je i prihvatio je ulogu uzora. Da li će da počne protiv Novog Zelanda ili da li će da bude zamenjen, to je manje bitno. To je njegova uloga. Svi znaju da radim samo u interesu naše reprezentacije. Razne glasine se šire oko zvezda, fudbalera i timova, ali Salah je neko ko je veoma disciplinovan. Najnormalnije trenira sa nama i uvek je prvi fudbaler koji se slaže sa mojim odlukama. Zato mislim da će sve biti kako treba i da ćemo izgledati dobro protiv Novog Zelanda - rekao je Hossam Hassan.