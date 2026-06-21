- Kada sam igrao u Japanu, mislio sam da su oni smešni, a u stvari sam ja ispao smešan. Tada sam igrao sa Nenadom Maslovarom u Džefu. Ulazite u trening kamp u zgradu i svi se izuvaju. Cipele izuješ, imaš svoje papuče, uvek 2-3 para. Nama su se u Bosni uvek smejali što se izuvamo. Japanci se izuvaju ceo život. Taj red i ta čistoća kreće od ulaza. Meni je to bilo smešno, ali vremenom ja ispadam smešan - rekao je Bogdanović.