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Rade Bogdanović je tokom igračke karijere igrao u Japanu.

Zajedno sa Nenadom Maslovarom nosio je dres Džef Junajteda 1997. godine.

Rade Bogdanović, Mundijal 2026 Foto: Prinstkrin, Prinscreen, Printskrin

 Analizirajući trijumf Japana protiv Paragvaja, Bogdanović se prisetio jedne anegdote.

- Kada sam igrao u Japanu, mislio sam da su oni smešni, a u stvari sam ja ispao smešan. Tada sam igrao sa Nenadom Maslovarom u Džefu. Ulazite u trening kamp u zgradu i svi se izuvaju. Cipele izuješ, imaš svoje papuče, uvek 2-3 para. Nama su se u Bosni uvek smejali što se izuvamo. Japanci se izuvaju ceo život. Taj red i ta čistoća kreće od ulaza. Meni je to bilo smešno, ali vremenom ja ispadam smešan - rekao je Bogdanović.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir