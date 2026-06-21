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Belgija i Iran su se sastali u Los Anđelesu u meču drugog kola grupe "G" na Mundijalu.

Iranci su na iznenađenje mnogih prvi došli do prednosti, golom Mehdija Taremija, međutim, tada se uključio VAR!

Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Taremija zadnjica bioa je u ofsajdu i zbog toga je gol morao biti poništen...

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