Na Mundijalu u Los Anđelesu, Iran je postigao gol, ali je VAR odlučio drugačije.
bizarno
VAR CIRKUS! Neverica u Los Anđelesu: Taremi dao gol, ali ga je zadnjica poslala u ofsajd (VIDEO)
Slušaj vest
Belgija i Iran su se sastali u Los Anđelesu u meču drugog kola grupe "G" na Mundijalu.
Iranci su na iznenađenje mnogih prvi došli do prednosti, golom Mehdija Taremija, međutim, tada se uključio VAR!
Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia
Vidi galeriju
Taremija zadnjica bioa je u ofsajdu i zbog toga je gol morao biti poništen...
Pogledajte!
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši