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Sa dva pogotka u dramatičnoj pobedi Nemačke protiv Obale Slonovače 2:1, Deniz Undav je postao heroj svoje zemlje.

Nemačka se dugo mučila, ali je golom u dubokoj nadoknadi vremena uspela da preokrene rezultat i još jednom dokaže onu čuvenu "svi igraju fudbal, a na kraju Nemci pobede".

1/5 Vidi galeriju Deniz Undav Foto: Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia, Mathew Tsang / Zuma Press / Profimedia, Cole BURSTON / AFP / Profimedia

Deniz Undav je na taj način odveo Nemačku u nokaut fazu na Mundijalu prvi put od 2014. godine kada su "Panceri" poslednji put i osvojili Svetsko prvenstvo.

Zlatna rezerva

Ipak, status 29. godišnjeg napadača i dalje je pod velikim znakom pitanja kod selektora Julijana Nagelsmana.

Delom i zbog javne svađe u martu ove godine, kada je Undav posle gola protiv Gane otvoreno govorio da zaslužuje mesto u startnoj postavi.

Selektor mu je javno replicirao da ne bi postigao gol da je igrao od početka. Kasnije mu se izvinio, ali ga još uvek nije uvrstio u startnu postavu.

Put od fabrike do heroja nacije

Deniz je odrastao u Ahimu, mestašcu u blizini Bremena, pa je bilo jasno zašto je od malena simpatisao Verder.

Njegovi roditelji su kurdski Jezidi iz sela Isakli u Viranšehiru, blizu tursko-sirijske granice.

Siromaštvo ga je nateralo da se veoma mlad zaposli u lokalnoj fabrici, gde je sa 17 godina zarađivao oko 140 evra nedeljno, odnosno oko 560 evra mesečno. Uz to je pikao fudbal u četvrtoj nemačkoj ligi kao poluprofesionalac.

Prvi jači životni udarac je dobio od voljenog kluba.

"Kad su mi u Verderu s 14 godina rekli da za mene nema budućnosti jer sam prenizak, srce mi se slomilo. Ali nisam odustao. Sa 17 sam napustio porodični dom i potpisao za Havels u četvrtoj ligi, gde sam uz igranje i treninge radio puno radno vreme, upravljajući laserskom mašinom u fabrici. Ustajao bih oko 4 ujutro, išao u fabriku, zatim na trening i vraćao se kući oko 20 sati, a sutradan sve ispočetka. Morao sam da radim taj posao da bih imao od čega da živim, jer od fudbala nisam mogao da preživim."

Drugi najbolji strelac Bundeslige

Undav je 2020. godine pojačao belgijski Union Sen-Žile, s kojim je ušao u prvu ligu. Potom je prešao u engleski Brajton, odakle je na pozajmicu otišao u Štutgart. "Švabe" su ga 2024. godine otkupile, što je bio pravi potez pošto je u sezoni 2025/26 sa 19 golova bio drugi najbolji strelac Bundeslige, iza Harija Kejna.

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