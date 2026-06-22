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Fudbalski analitičarRade Bogdanovićprivlači veliku pažnju svojim izjavama.

Svojim oštrim komentarima umeo je često da izazove zemljotres u fudbalskim krugovima.

1/3 Vidi galeriju Rade Bogdanović, Mundijal 2026 Foto: Prinstkrin, Prinscreen, Printskrin

Ovog puta je izazvao reakciju šireg dela javnosti zbog izjave posle meča Belgija - Iran.

Analizirajući utakmicu koja je završena bez golova, tačnije detalj iz 67. minuta kada je Natan Ngoj zaradio crveni karton, Bogdanović je izrekao kontroverznu rečenicu i napravio novi skandal.

"Nisam rasista, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60 minuta. Igrao sam s njima. Svoje igrače smo nekada morali da čuvamo da ne naprave grešku, sadašnji fudbal je takav. Na nivou Svetskog prvenstva ovo ne može da se desi", rekao je Bogdanović.

Nakon njegove izjave reagovao je voditelj u studiju, koji je napomenuo da i reprezentacija Francuske ima mnogo tamnoputih igrača koji deluju koncentrisano tokom svih 90 minuta.

Bogdanović je na to odgovorio: "Da ne ulazimo u detalje, a i to bismo mogli, i oni prave greške. Ne generalizujam, velika većina nema koncentraciju."

Šta se dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici između Belgije i Irana koja je završena 0:0? Krenimo redom...

Početak utakmice koja je odigrana u Los Anđelesu obeležio je oštar start Lukakua nad golmanom Beiranvandom. Utakmica je bila u prekidu tri minuta kako bi se ukazala pomoć čuvaru mreže "Lavove Persije".

Prvu šansu iz kategorije stopostotnih videli smo u devetom minutu. De Kujper je šutirao sa samo 5-6 metara, ali se proslavio golman Irana.

Iran je prvu šansu imao u 14. minutu, kada je Hosein Kanani u kaznenom prostoru uputio volej udarac, a loptu u korner poslao golman Belgije Tibo Kurtoa.

Minut kasnije, nakon izvedenog kornera, glavom je pored gola Belgije šutirao Said Ezatolahi.

1/8 Vidi galeriju Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

U 22. minutu sa udarcem sa desne strane pokušao je kapiten Belgije Juri Tilemans, ali je iranski golman upisao još jednu odbranu.

Jedan od bitnih momenata zbio se u 25. minutu. Iranci su izveli slobodan udarac, na fintu su prevarili odbranu Belgije i postigli gol preko Mehdija Taremija. Međutim, VAR je poništio gol zbog ofsajda.

U 44. minutu Belgija je imala polupriliku za pogodak, kada je centaršut uputio Tilemans, a iskosa je sa šest metara šutirao De Kujpers, čiji udarac brani Bejranvand.

Iran je prvu šansu u drugom poluvremenu imao u 53. minutu posle ubacivanja iz auta. Lopta je završila u kaznenom prostoru, stigla do Taremija, koji je sa 10-ak metara uputio "volej", a njegov udarac brani Kurtoa.

Na sledeću pravu šansu za Belgiju čekali smo dugo kao većnost. U 59. minutu glavni akteri su ponovo bili De Kujper i Beiranvand, a golman Irana je upisao odbranu turnira.

Belgija je u 67. minutu ostala sa igračem manje posle velike gluposti Ngoja. Fudbaler Belgije je pogrešio, a zatim kao poslednji igrač u odbrani oborio Taremija.

U 81. minutu iz daljine je pokušao Ezatolahi, a odbranu je upisao Kurtoa.

Novu šansu za Belgiju u 86. minutu imao je De Kujpers, ali je i ovog puta njegov udarac iz šesnaesterca odbranio iranski golman.

Poslednju priliku na meču imala je Belgija u petom minutu nadoknade, kada je udarac Dodija Lukebakija sa ivice šesnaesterca završio pored desne stative gola Irana.

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