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Selektor fudbalske reprezentacije Irana Amir Galenoj izjavio je da smatra da su oba tima zaslužila da pobede u večerašnjoj utakmici Svetskog prvenstva između njegove ekipe i selekcije Belgije, koja je završena nerešenim rezultatom.

1/8 Vidi galeriju Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

"Mislim da je bila veoma uzbudljiva utakmica. Oba tima su zaslužila da pobede, oba su mogla da osvoje tri boda", naveo je Galenoj, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacije Irana i Belgije su večeras u Inglvudu odigrale nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe G na Svetskom prvenstvu.

Galenoj se zahvalio svakom igraču svoje ekipe, a posebno je naglasio golmana Alirezu Bejranvanda, koji je odbranio ukupno sedam šuteva belgijskih fudbalera u večerašnjoj utakmici.

Selekcija Irana je prva na tabeli Grupe G sa dva boda.

Iranski fudbaleri će u poslednjem, trećem kolu Grupe G u Sijetlu igrati protiv selekcije Egipta.