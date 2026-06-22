GOL O KOME ĆE SE DUGO PRIČATI: Ono što je uradio fudbaler Urugvaja zgrozilo je ceo svet (VIDEO)
Međutim, dosta kontroverzi je izazvao prvi gol Urugvaja kojim je u 44. minutu rezultat izjednačen na 1:1.
Maksi Arauho je odbitak od stative sa svega 2-3 metra sproveo u mrežu Vozinje.
Međutim, mnoge je zgrozio detalj koji je prethodio golu.
Na travi je na sredini polovine terena koji pripada Zelenortskim Ostrvima ležao Arkanjo. Njemu je u pomoć priskočio urugvajski reprezentativac Federiko Vinas.
Očekivalo se da i sudija meča Espen Eskas iz Norveške oglasi, međutim pištaljka se nije čula.
Kako je akcija i dalje tekla, Vinas je prosto spustio nogu rivala na travu i potrčao u kazneni prostor da sačeka centaršut. I upravo je on ka njemu upućen, ali je jedan od defanzivaca Kape Verdea zahvatio loptu i pogodio sopstvenu stativu. Na njihovu nesreću, lopta se odbila do Arauha.
Bunili su se potom fudbaleri Zelenortskih Ostrva, ali bez uspeha.
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