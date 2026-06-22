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Međutim, dosta kontroverzi je izazvao prvi gol Urugvaja kojim je u 44. minutu rezultat izjednačen na 1:1.

Maksi Arauho je odbitak od stative sa svega 2-3 metra sproveo u mrežu Vozinje.

1/8 Vidi galeriju Urugvaj - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Međutim, mnoge je zgrozio detalj koji je prethodio golu.

Na travi je na sredini polovine terena koji pripada Zelenortskim Ostrvima ležao Arkanjo. Njemu je u pomoć priskočio urugvajski reprezentativac Federiko Vinas.

Očekivalo se da i sudija meča Espen Eskas iz Norveške oglasi, međutim pištaljka se nije čula.

Kako je akcija i dalje tekla, Vinas je prosto spustio nogu rivala na travu i potrčao u kazneni prostor da sačeka centaršut. I upravo je on ka njemu upućen, ali je jedan od defanzivaca Kape Verdea zahvatio loptu i pogodio sopstvenu stativu. Na njihovu nesreću, lopta se odbila do Arauha.

Bunili su se potom fudbaleri Zelenortskih Ostrva, ali bez uspeha.

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