Slušaj vest

Međutim, dosta kontroverzi je izazvao prvi gol Urugvaja kojim je u 44. minutu rezultat izjednačen na 1:1.

Maksi Arauho je odbitak od stative sa svega 2-3 metra sproveo u mrežu Vozinje.

Urugvaj - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Međutim, mnoge je zgrozio detalj koji je prethodio golu.

Na travi je na sredini polovine terena koji pripada Zelenortskim Ostrvima ležao Arkanjo. Njemu je u pomoć priskočio urugvajski reprezentativac Federiko Vinas.

Očekivalo se da i sudija meča Espen Eskas iz Norveške oglasi, međutim pištaljka se nije čula.

Kako je akcija i dalje tekla, Vinas je prosto spustio nogu rivala na travu i potrčao u kazneni prostor da sačeka centaršut. I upravo je on ka njemu upućen, ali je jedan od defanzivaca Kape Verdea zahvatio loptu i pogodio sopstvenu stativu. Na njihovu nesreću, lopta se odbila do Arauha.

Bunili su se potom fudbaleri Zelenortskih Ostrva, ali bez uspeha.

Ne propustiteFIFA WC 2026ŠTA URADI, ČOVEČE?! NESTVARAN KIKS GOLMANA URUGVAJA! Greška Muslere koja bi mogla SKUPO DA KOŠTA Urugvajce: Pomračenje uma, o ovome priča planeta (VIDEO)
Fernando Muslera na meču Urugvaj - Zelenortska Ostrva
FIFA WC 2026BIZARNO - POGLEDAJTE ZBOG ČEGA JE PONIŠTEN GOL URUGVAJA ZA POBEDU! Situacija koja se NE VIĐA SVAKI DAN: Sve je delovalo regularno, a onda... (VIDEO)
Urugvaj - Zelenortska Ostrva
FIFA WC 2026ZELENORTSKA OSTRVA ISPISALA ISTORIJU MUNDIJALA: Spektakularan meč u Majamiju, Urugvaj pred eliminacijom
Mundijal 2026, Urugvaj, Zelenortska Ostrva
FIFA WC 2026"CRNA OVCA" MUNDIJALA: Evo zašto čelnici FIFA nikako ne vole selektora Urugvaja! O njegovom poziranju bruji planeta
Mundijal 2026, Marselo Bijelsa

 BONUS VIDEO:

00:07
Mundijal - navijači Španije Izvor: Društvene mreže