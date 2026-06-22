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Golman fudbalske reprezentacije IranaAlireza Beiranvandheroj je nacije posle odbrana protiv favorizovane Belgije na Svetskom prvenstvu.

Utakmica odigrana u Los Anđelesu završena je bez golova, pa obe ekipe posle dva kola imaju po dva boda i time šansu da se plasiraju u nokaut fazu.

1/5 Vidi galeriju Alireza Beiranvand, Mundijal 2026, Iran Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Beiranvand je tokom utakmice imao nekoliko spektakularnih intervencija, a posebno se pamti akrobatska bravura u 59. minutu, kada je zaustavio siguran gol. Ovo je bila sasvim sigurno odbrana dosadašnjeg dela turnira.

Rođen u pastirskoj porodici

Alireza je rođen 21. septembra 1992. godine u selu Sarab-e Jas, u zabačenoj iranskoj pokrajini Lorestan, u kurdskoj nomadskoj porodici.

Život mu je bio određen kretanjem stada ovaca njegova oca. Kao najstarije dete, od malih je nogu radio kao pastir kako bi pomogao porodici. U retkim slobodnim trenucima, s prijateljima je igrao fudbal i lokalnu igru zvanu "Dal Paran", koja se sastoji od bacanja kamenja na što veće udaljenosti. Mnogi veruju da je upravo u toj drevnoj igri razvio svoju nadljudsku snagu u rukama, koja će mu kasnije doneti svetsku slavu.

Svađa sa ocem i beg od kuće

Alireza je počeo da trenira fudbal u lokalnom klubu, i to kao napadač.

Međutim igra sudbine ga je pomerila među stative posle povrede tadašnjeg golmana.

No, karijera mu nje tekla glatko. Glavni protivnik mu je bio otac. U naletu besa poderao mu je svu sportsku opremu i rukavice.

Suočen sa ultimatumom, doneo je tešku odluku - pozajmio je novac od rođaka i pobegao od kuće. Ukrcao se u autobus i otišao u Teheran.

Kalio se na surovim ulicama Teherana

Bez para, smeštaja, posla i poznanstva, mladić nije mogao da se nada nečem dobrom. Spavao je često na ulici, a deo istih provodio je ispred vrata lokalnog kluba u kome se nadao da će dobiti šansu.

Neretko, prolaznici su mu dobacivali novac misleći da je prosjak.

Kako bi preživeo radio je mnoge teške poslove. Prvi od njih je bio u fabrici odeće, potom u autoperionici, gde je zbog svoje visine od 194 cm bio zadužen za pranje velikih terenaca.

Potom je radio u piceriji u zamenu za hranu i smeštaj, a radio je i kao ulični čistač.

I, kako to biva, sreća mu se osmehnula. Na jednoj utakmici mlađih kategorija ugledao ga je trener kluba Naft Teheran.

Uspon do zvezda

Talenat je brzo došao do izražaja. Posle debija za klub 2011. godine postao je prvi golman, vodeći tim do trećeg mesta u prvenstvu Irana i plasmana u azijsku Ligu šampiona.

Svet je prvi put čuo za njega kada je na jednoj utakmici rukom bacio loptu čak 70 metara daleko.

Godine 2016. je pojačao iranskog velikana Persepolis i sa njim osvojio šest titula prvaka.

Za reprezentaciju brani od 2015. godine.

Odbranio Ronaldu penal

Vrhunac slave u dotadašnjem delu karijere doživeo je 2018. godine na Svetskom prvenstvu u Rusiji.

Iran se sastao sa Portugalom, a Beiranvand je uspeo da odbrani penal Kristijanu Ronaldu. Iran je u tom meču stigao do boda.

Ta odbrana je postala simbol iranskog otpora.

Vlasnik dva Ginisova rekorda

Beiranvand je vlasnik čak dva Ginisova rekorda.

Njegova sposobnost da rukom baci loptu na neverovatne daljine donela mu je tu slavu.

Prvi put je u Ginisovu knjigu upisan 11. oktobra 2016. godine kada je na utakmici protiv Južne Koreje loptu bacio neverovatnih 61,26 metara.

Tri godine kasnije, odnosno 17. aprila 2019. godine, kao član Persepolisa zabeležio je najduži ispucaj lopte iz ruku - 78,014 metara.

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