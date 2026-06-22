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Selektor fudbalske reprezentacije Belgije Rudi Garsija izjavio je da je njegovoj ekipi nedostajala efikasnost u završnici napada u večerašnjem remiju protiv selekcije Irana na Svetskom prvenstvu.

1/8 Vidi galeriju Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

"Nedostajala nam je efikasnost u završnici napada. Očekivao sam ovakvu utakmicu, sa skoro 70 odsto poseda lopte, dosta centaršuteva i mnogo šuteva. Pogodili smo okvir gola, ali nismo dovoljno testirali njihovog golmana. Igranje sa 10 igrača takođe nije pomoglo", naveo je Garsija, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacije Belgije i Irana su večeras u Inglvudu odigrale nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe G na Svetskom prvenstvu.

Selekcija Belgije je od 66. minuta tog meča igrala sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Nejtan Ngoj.

"Imali smo ovakve utakmice i ranije i obično smo postizali najmanje tri gola. To je deo sporog početka Svetskog prvenstva. Ponekad smo delovali pomalo neodlučno", rekao je Garsija.

Reprezentacija Belgije je druga na tabeli Grupe G sa dva boda.

Belgijski fudbaleri će u poslednjem, trećem kolu Grupe G igrati u Vankuveru protiv selekcije Novog Zelanda.

"Znamo tačno kakav nam je rezultat potreban protiv Novog Zelanda", kazao je Garsija.