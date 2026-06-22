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Fudbaleri Belgije i Irana odigrali su u Los Anđelesu nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe G Svetskog prvenstva.

Ovo je treća utakmica od početka Svetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, koja je završena bez golova.

Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

 Najviše zasluga za to što su mreže mirovale snosi golman Irana Alireza Beiranvand.

U više navrata se istakao pravim bravurama, ali je teško naći pravi epitet za ono što je uradio u 59. minutu.

De Brujne je zadržao loptu da ne ode u gol-aut, poslao je u sredinu gde je posle reakcije iranske odbrane došla do De Kujpersa, čiji udarac na gol-liniji refleksnom reakcijom zaustavlja Beiranvand.

Ovaj detalj možete videti na 6:10 na snimku.

Zaista, neverovatna odbrana iranskog golmana.

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