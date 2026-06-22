Alireza Beiranvand imao je nestvarnu odbranu na meču Belgija - Iran.
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JAČI OD PVO IRANA: Pogledajte kako je golman "Ratnika Persije" upisao odbranu Mundijala
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Fudbaleri Belgije i Irana odigrali su u Los Anđelesu nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe G Svetskog prvenstva.
Ovo je treća utakmica od početka Svetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, koja je završena bez golova.
Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia
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Najviše zasluga za to što su mreže mirovale snosi golman Irana Alireza Beiranvand.
U više navrata se istakao pravim bravurama, ali je teško naći pravi epitet za ono što je uradio u 59. minutu.
De Brujne je zadržao loptu da ne ode u gol-aut, poslao je u sredinu gde je posle reakcije iranske odbrane došla do De Kujpersa, čiji udarac na gol-liniji refleksnom reakcijom zaustavlja Beiranvand.
Ovaj detalj možete videti na 6:10 na snimku.
Zaista, neverovatna odbrana iranskog golmana.
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