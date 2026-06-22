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Fudbalska reprezentacija Egipta uspela je da ispiše najslavniju stranicu svoje sportske istorije! U meču prepunom uzbuđenja, ova afrička selekcija savladala je Novi Zeland rezultatom 3:1 i tako upisala svoju prvu istorijsku pobedu na Svetskim prvenstvima ikada.

Iako na papiru duel ove dve selekcije nije privlačio ogromnu pažnju neutralnih navijača, Mundijal je još jednom dokazao da su iznenađenja uvek moguća i da timovi od kojih se najmanje očekuje često pruže najbolji fudbal. S obzirom na to da su oba tima u prvom kolu odigrala nerešeno, ulog je bio ogroman što je od samog starta garantovalo bespoštednu borbu.

Hladan tuš za Egipat na samom početku

Novi Zeland je ušao u meč znatno angažovanije i već nakon šezdesetak sekundi zapretio preko MekKauata, čiji je opasan centaršut po zemlji ipak ostao bez prave završnice. Početno opipavanje pulsa trajalo je desetak minuta, a prvu stopostotnu priliku na utakmici beležimo u 14. minutu. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Marko Stamenić, sjajno je oduzeo loptu i uposlio Džasta, čiji je udarac krajnjim naporom zaustavio egipatski čuvar mreže Šobair.

1/5 Vidi galeriju Novi Zeland - Egipat 1:3 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Međutim, samo minut kasnije spasa za Egipat nije bilo. Tim Pejn je odlično izveo korner, a zaboravljeni Surman je neometan sa pet metara glavom matirao Šobaira za rano vođstvo Novog Zelanda od 1:0.

Agonija Faraona mogla je biti i veća u 19. minutu kada je ponovo Stamenić proigrao MekKauata, ali je golman Egipta još jednom spasao svoju ekipu. Egipćani su u tim trenucima delovali potpuno nervozno i bezidejno, a jedini pokušaj u prvom delu imao je Mohamed Salah u 34. minutu, kada je lopta otišla tik pored stative. Ono što će se desiti u nastavku, niko na stadionu nije mogao ni da nasluti.

Faraon uzeo stvar u svoje ruke - rapsodija u drugom poluvremenu

Nastavak meča doneo je potpuno drugačiju sliku na terenu, a ključnu ulogu odigrao je prva zvezda tima, Mohamed Salah. Već u prvom napadu drugog poluvremena Salah je opasno zapretio, ali je Krokomb uspeo da odbrani. Novi Zeland je uzvratio u 52. minutu kada je ponovo sjajni Stamenić pronašao Krisa Vuda, čiji šut glavom maestralno zaustavlja raspoloženi Šobair.

I onda, u 58. minutu, stiže izjednačenje. Nakon odličnog centaršuta, Ziko je ostao potpuno sam u kaznenom prostoru i preciznim udarcem glavom prebacio istrčalog Krokomba za 1:1. Taj pogodak je potpuno slomio Novozelanđane, a Egipat je u nastavku prosto zagospodario terenom.

Potpuni preokret viđen je u 68. minutu. Nakon brze akcije, Salah je primio loptu na svojoj omiljenoj poziciji na desnom krilu, karakteristično ušao u sredinu i hirurški preciznim udarcem pogodio dalji ugao Krokombovog gola za 2:1 i opšte slavlje na tribinama. Kralj, faraon, živa legenda jedne zemlje... Ne postoje reči kojima bi se mogao opisati Mohamed Salah, čovek koji je doneo istoriju svojoj reprezentaciji.

Trezege stavio tačku na istorijski uspeh

Nakon vođstva, tempo je malo opao, ali je selektor Egipta povukao ključni potez ubacivši u igru Trezegea, što mu se isplatilo u 82. minutu. Salah je oštro i nisko izveo korner, a Trezege se sjajno ušunjao na prvu stativu i iz teške pozicije skrenuo loptu u mrežu za konačnih 3:1.

Mogla je pobeda Egipta biti i ubedljivija da je Zizo u 93. minutu bio prisebniji nakon katastrofalne greške odbrane Novog Zelanda, ali promena rezultata više nije bilo. Egipat slavi istorijski prolaz, a Mohamed Salah je još jednom potvrdio status istinskog fudbalskog božanstva u svojoj domovini.

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