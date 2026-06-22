ŠTA URADI, ČOVEČE?! NESTVARAN KIKS GOLMANA URUGVAJA! Greška Muslere koja bi mogla SKUPO DA KOŠTA Urugvajce: Pomračenje uma, o ovome priča planeta (VIDEO)
Nestvaran i bizaran kiks legendarnog Fernanda Muslere obeležio je novu senzaciju na Mundijalu! Dvostruki svetski šampion Urugvaj ispustio je pobedu protiv autsajdera Zelenortskih Ostrva (2:2), a krivac za to je iskusni čuvar mreže čija će katastrofalna procena obići planetu.
Igrao se sam finiš utakmice kada je Muslera, iz potpuno neshvatljivih razloga, istrčao daleko od svog gola i doživeo pravo pomračenje uma.
Poklon-čestitku je oberučke prihvatio Helio Varela - pratio je situaciju, pokupio loptu i rutinski je poslao u praznu mrežu za konačnih 2:2 i opšte slavlje Afrikanaca.
Pogledajte kako je izgledao kiks o kom priča cela planeta.
Odoleli Španiji, pa šokirali Urugvajce
Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva tako nastavlja da ispisuje najlepše stranice svoje sportske istorije. Nakon što su u premijernoj rundi šokirali fudbalski svet i otkinuli istorijski bod moćnoj Španiji, sada su stigli i do novog podviga protiv još jednog velikana.
Momci sa Zelenortskih Ostrva su još jednom kupili srca neutralnih navijača. Bez trunke straha i sa identičnim mentalitetom kao protiv Španaca, izašli su na megdan Urugvaju, krenuli hrabro u napad i rano poveli sa 1:0.
Preokret šampiona i luda završnica
Ipak, u finišu prvog dela igre, kvalitet i klasa Urugvaja su na kratko presudili. Sa dva brza pogotka favoriti su preokrenuli na 2:1 i tada se činilo da će presuditi suvo iskustvo.
Međutim, afrička selekcija nije gubila glavu. U nastavku meča ponovo su krenuli na sve ili ništa, a sudbina ih je nagradila u samoj završnici pomenutom kardinalnom greškom urugvajskog golmana.
Zelenortska Ostrva su preživela, osvojila ogroman bod i poslala jasnu poruku - na ovom Svetskom prvenstvu niko ne sme da ih potceni! Nokaut faza za ove momke više nije samo pusti san, već realnost koju su igrom i srcem apsolutno zaslužili.
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