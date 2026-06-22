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Dok se reprezentacija Nemačke na terenu bori za svetski tron, iza kulisa bukti pravi rat. Glavna tema u taboru "pancera" odjednom više nisu ni taktika ni igrači, već atraktivna Lena Vurcenberger. Njena stalna prisutnost na šampionatu podigla je ogromnu prašinu, a tamošnji mediji uveliko bruje o tome da izabranica Julijana Nagelsmana ozbiljno narušava preko potreban mir i izaziva tihi bunt unutar nacionalnog tima.

Od novinarke do "27. igrača" reprezentacije

Nemačka je na zelenom tepihu uspešno preskočila prve dve prepreke, Kurasao i Obalu Slonovače, ali se pravi potres događa u samom kampu. Nagelsman važi za modernog stručnjaka, međutim, njegova odluka da lepšu polovinu drži tik uz ekipu pokazala se kao opasan mač sa dve oštrice. Ugledni "Bild" prenosi da je bivša novinarka postala toliko dominantna figura da je praktično tretiraju kao 27. člana Nagelsmanovog tima.

1/5 Vidi galeriju Lena Vurcenberger Foto: Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia, Tom Weller / AFP / Profimedia, kolbert-press/Christian Kolbert / imago sportfotodienst / Profimedia

Sve je počelo još tokom priprema u Frankfurtu, kada je Lena sa balkona posmatrala treninge u društvu supruga ostalih fudbalera. Ipak, granica je definitivno pređena nakon ubedljivog trijumfa nad Kurasaoom (7:1). Ona je tada ostala na samom terenu kako bi izbliza pratila trening rezervnih igrača, da bi se potom sa selektorom uputila pravo u službeni hotel reprezentacije - zonu koja je strogo rezervisana isključivo za ekipu.

Zid nepoverenja u svlačionici

Sledećeg jutra, reprezentativci su ostali u šoku kada su videli selektora i njegovu devojku kako zajedno voze bicikle prema trening centru. Lena se bukvalno ne odvaja od tima: redovno prati mečeve sa tribina u zvaničnom dresu Nemačke, a najavljeno je da će ubuduće sedeti tik iza klupe za rezervne igrače. Ovo konstantno "disanje za vratom" stvorilo je zid nepoverenja među igračima.

- Unutar tima vlada ozbiljna nervoza i igračima uopšte nije prijatno, osećaju se sputano. Sasvim je prirodno da fudbaleri ne mogu opušteno i iskreno da razgovaraju o taktici ili samom selektoru dok sede za stolom, ako je njegova partnerka konstantno u istoj prostoriji i sluša svaku reč - navode izvori bliski nemačkoj reprezentaciji.

1/4 Vidi galeriju Lena Vurcenberger Foto: Teresa Kröger/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia, Tom Weller / AFP / Profimedia

Mateus grmi: Pravila moraju da važe za sve!

Ovakav povlašćeni status jedne devojke žestoko je iznervirao i fudbalsku legendu. Čuveni Lotar Mateus javno je kritikovao ovakvo ponašanje i poručio da Nagelsman pravi kardinalnu grešku koja ekipu može koštati titule.

- Ona jednostavno ne bi smela da se toliko eksponira i stalno bude u prvom planu. To po mom mišljenju uopšte nije idealno rešenje. Nemam ništa protiv poseta, ali pravila moraju da važe jednako za sve! Igrači imaju svoje slobodne dane i tada njihove porodice mogu da dođu u hotel. Lena je to iskoristila i to je u redu, tu se gradi zajedništvo. Ali te posete moraju da se dešavaju isključivo u vreme kada i sami igrači viđaju svoje porodice, a ne da ona ima stalnu propusnicu - rekao je Mateus.

Foto: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Duhovi prošlosti i strah od "krtice"

Ovaj emotivni par dospeo je u žižu javnosti još 2022. godine, neposredno nakon što se Nagelsman razveo od dugogodišnje supruge Verene. U to vreme, on je sedeo na klupi minhenskog Bajerna, dok je Lena radila kao novinarka baš za "Bild" i bila zadužena za praćenje bavarskog giganta. Upravo u tom periodu nastao je opšti haos jer su iz svlačionice Bajerna počele masovno da cure strogo poverljive informacije i taktičke zamisli.

Iako nikada nije zvanično dokazano da je Lena bila ta koja je prenosila insajderske priče svojim kolegama, pritisak javnosti je bio toliki da je ona ekspresno morala da napusti novinarstvo i pređe u odsek za komunikacije u kompaniji BMW. Romansu su nastavili, ali duhovi prošlosti i strah od krtice ponovo su se probudili među igračima, koji se sada plaše da bi svaka njihova reč mogla da završi na naslovnim stranama.

Nemačka javnost je na iglama. Pobede na terenu za sada drže situaciju pod kontrolom, ali ako ekipa napravi jedan pogrešan korak, nema sumnje da će Julijan Nagelsman i njegova partnerka biti proglašeni za glavne krivce mundijalskog kraha.

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