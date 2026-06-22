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Politička situacija na Bliskom istoku prelila se i na fudbalski teren, pa je od samog starta jasno da reprezentacija Irana nije poželjan gost na Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi. Deluje kao da domaćini svesno i konstantno otežavaju posao iranskim fudbalerima, ali ovi momci ne odustaju - uprkos svim preprekama, već su uspeli da osvoje dva velika boda.

Tretman kakav niko drugi nema

Zbog rigoroznih pravila, reprezentativcima Irana zabranjen je boravak na teritoriji SAD. Njihova zvanična baza nalazi se u meksičkoj Tihuani, što znači da odmah nakon svakog odigranog meča moraju ekspresno da napuste Ameriku. Vremena za odmor i oporavak posle utakmica bukvalno nemaju, ali ih to nije sprečilo da pokažu neverovatne manire i gospodstvo.

1/8 Vidi galeriju Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Nakon uzbudljivih duela protiv Egipta i Belgije u Los Anđelesu, Iranci su u svlačionici ostavili poruku koja je s punim pravom postala apsolutni hit na društvenim mrežama. Ovaj gest bi, u najmanju ruku, morao da postidi američke domaćine zbog "gostoprimstva" i sramotnog tretmana koji su priredili azijskoj selekciji.

Poruka iz svlačionice Remsa koja je obišla svet:

"Od drevne Persije pre nekoliko milenijuma, pa sve do savremenog doba, duh Irana ostao je živ, ponosan i nepokolebljiv. U Los Anđeles smo stigli s ponosom, borili se časno, a odlazimo uzdignute glave. Hvala Los Anđelesu na gostoprimstvu. Takođe, hvala svakom Irancu koji je tokom ovih 180 minuta fudbala ostavio srce, glas i dušu za našu zemlju. Neka među svim narodima sveta vladaju mir, poštovanje i prijateljstvo."

Sledeća stanica: Sijetl i borba za istoriju

Ista rutina dočekala ih je i nakon meča sa Belgijom - odmah su morali da sednu u avion i vrate se u Tihuanu, baš kao i posle prvog kola sa Egiptom.

Sada im predstoji nekoliko dana priprema za odlučujući meč grupne faze protiv Novog Zelanda. Međutim, ovaj susret se neće igrati u obližnjoj Kaliforniji, pa Irance čeka znatno duži i naporniji put od Tihuane do Sijetla.

Šanse za istorijski prolaz u narednu rundu i te kako postoje, a ostaje da vidimo hoće li fudbaleri Irana uspeti da krunišu ovu lavovsku borbu na terenu i van njega.

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