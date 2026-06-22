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Uz Tjerija Anrija Zlatan Ibrahimović je komentator i analitičar Mundijala na američkoj televiziji "FOX".

Nakon utakmice Belgija - Iran imao je zanimljivu poruku.

Pomenuti susret drugog kola Grupe G završen je be pobednika i to najmanje popularnim rezultatom 0:0.

Belgijanci su opravdali u logu favorita, ali samo na terenu, ne i u rezultatskom smislu, a golman Irana Alireza Beiranvand je sačuvao mrežu svog tima.

Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Ibrahimović je jasno stavio do znanja kako je "preživeo" ovu utakmicu.

"Da li je ovo takmičenje u kojem golmani dobijaju pratioce? U prvom poluvremenu sa hteo da zaspim, u drugom sam zaspao", rekao je Ibrahimović.

Voditeljka je dodala da bi Šveđanin mogao da podeli svoje pratioce kojih ima mnogo, ali je dobila odgovor u Zlatanovom stilu.

"Ja nemam pratioce, ja imam "vernike"", našalio se Ibrahimović.

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01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir