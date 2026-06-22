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Nakon uzbudljivih mečeva završnice plej-ofa održanih na Zlatiboru, crveno-beli su u finalu savladali BK Kalist rezultatom 10:4 i zasluženo osvojili šampionsku titulu.

Završni turnir okupio je najbolje ekipe domaćeg prvenstva, a četvrtfinalni i polufinalni mečevi održani su na Kraljevom trgu na Zlatiboru pred velikim brojem ljubitelja boksa i turista. Mladi bokseri prikazali su izuzetnu borbenost, sportski duh i visok nivo kvaliteta, potvrđujući da srpski boks ima svetlu budućnost.

U četvrtfinalnim duelima BK Novi Pazar i BK Kalist ostvarili su ubedljive pobede identičnim rezultatom 12:2 protiv BK Patriote iz Novog Sada, odnosno BK Viteza iz Niša, i tako obezbedili plasman među četiri najbolje ekipe.

U polufinalu BK Crvena zvezda je sigurnom i autoritativnom partijom savladala KŠ 037 rezultatom 10:4. Drugo polufinale donelo je veliku neizvesnost, a BK Kalist je, uprkos tome što nije imao predstavnike u svim kategorijama, uspeo da savlada favorizovani BK Novi Pazar rezultatom 8:6 i izbori mesto u finalu.

1/1 Vidi galeriju BK Crvena zvezda, šampion Super lige Srbije Foto: BSS

U susretu za treće mesto KŠ 037 je pobedio BK Novi Pazar rezultatom 8:6 i osvojio bronzanu medalju.

Finalni meč između BK Crvena zvezda i BK Kalist, koji je prenošen uživo na TV Arena Fight, opravdao je očekivanja ljubitelja boksa.

Bokseri BK Crvena zvezda ostvarili su sigurnu pobedu nad ekipom BK Kalist rezultatom 10:4. Meč je otvoren službenom pobedom Artura Nagapetijana u kategoriji do 60 kg, nakon čega je Strahinja Filić u kategoriji do 65 kg savladao Dušana Đurića i povećao prednost svog tima. Usledila je pobeda Marka Jovanovića (70 kg) nad Aleksom Draškovićem i Ognjena Vučićevića (80 kg) Matijom Nedeljkovićem. Prvu pobedu za Kalist upisuje Bojan Vasić pobedom nad Igorom Rogićem (75 kg). Nove poene Zvezdi donosi Dimitrije Andrejević je u kategoriji do 85 kg koji je upisao pobedu bez borbe, dok je u poslednjem meču ovog finala bodove za BK Kalist osvojio Viktor Đolević pobedom nad Mihajlom Grujovićem u kategoriji do 90 kg.

Zahvaljujući većem broju pojedinačnih pobeda i dve službene pobede, BK Crvena zvezda je na kraju zasluženo slavila ukupnim rezultatom 10:4 i potvrdila kvalitet svog sastava.

Završnica Super lige Srbije još jednom je potvrdila rast kvaliteta domaćeg boksa, kao i značaj ovakvih takmičenja za razvoj mladih sportista i promociju plemenite veštine među najmlađima.

Organizator takmičenja bio je Bokserski savez Srbije, uz podršku brojnih partnera i ljubitelja boksa koji su svojim prisustvom doprineli uspešnoj realizaciji završnog turnira.

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